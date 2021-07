Jusqu'à cinq vols sans escale par semaine entre Montréal et Kelowna

Air Canada dessert la vallée de l'Okanagan (C.-B.) sans escale à partir de ses quatre plaques tournantes : Montréal, Toronto , Vancouver et Calgary

MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a célébré aujourd'hui à l'aéroport international de Kelowna sa toute nouvelle liaison intérieure Montréal-Kelowna, la seule sans escale. Les vols sont assurés trois fois par semaine et la fréquence passera à quatre à la mi-juillet et à cinq en août. Les clients apprécieront le confort des appareils A220-300 écoénergétiques d'Air Canada, disposant de cabines de Classe affaires et de classe économique, d'un système de divertissements à bord des plus modernes offrant des heures de divertissement gratuit à chaque siège, du Wi-Fi à bord et de bien d'autres caractéristiques attrayantes.

Cette nouvelle ligne amplifie l'incidence considérable d'Air Canada sur l'économie de la région et de la Colombie-Britannique tout entière. Avant la pandémie de COVID-19, l'apport d'Air Canada au PIB de la Colombie-Britannique s'élevait à environ 2,2 milliards de dollars annuellement. En outre, Kelowna est maintenant reliée à la totalité des quatre plaques tournantes de la société aérienne, ce qui rattache directement l'Okanagan au vaste réseau mondial d'Air Canada, avec tout au plus une escale.

« Nous sommes heureux de lancer le seul service sans escale entre Montréal et Kelowna, reliant deux destinations touristiques majeures prisées tant des Québécois que des Britanno-Colombiens, a affirmé Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Nous affectons nos A220-300 d'Airbus, respectueux de l'environnement et particulièrement silencieux, à cette nouvelle liaison dont l'horaire facilitera les correspondances avec le Canada atlantique et l'étranger à notre plaque tournante de Montréal. Alors que le pays se ranime, nous sommes heureux de réunir les amis et les familles et de soutenir la reprise économique et le secteur du tourisme du Canada. Nous constatons l'enthousiasme du public à la perspective de recommencer à voyager et nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord. »

« Encore une fois, notre indéfectible partenaire Air Canada gâte nos passagers en leur offrant cette liaison Montréal-Kelowna. Alors que la desserte au départ de YUL Aéroport Montréal-Trudeau est actuellement réduite et que les possibilités de voyage sont encore limitées, l'ajout de cette nouvelle destination vacances au pays arrive juste à point! Une belle occasion pour les Québécois de découvrir les splendeurs de l'Ouest canadien en toute sécurité, à bord d'avions de nouvelle génération Airbus A220-300, beaucoup plus silencieux et assemblés à Mirabel (YMX), avec le savoir-faire de chez nous. On ne pourrait demander mieux! » a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM.

« Le service sans escale d'Air Canada entre Montréal et Kelowna marque toute une étape pour YLW, facilitant les voyages entre le Québec et l'Okanagan, a déclaré Sam Samaddar, directeur - YLW Aéroport international de Kelowna. Montréal est une région importante sur le plan touristique dans l'Okanagan et nous avons travaillé de nombreuses années à l'établissement de cette liaison entre les deux collectivités. Je suis impatient d'accueillir les résidents du Québec et ceux qui transitent par Montréal pour se rendre dans notre paradis en toutes saisons. »

« Nous sommes ravis des énormes possibilités créées par cette nouvelle liaison sans escale Montréal−Kelowna pour les voyages nationaux dans la région Thompson Okanagan, a précisé Ellen Walker-Matthews, première vice-présidente et présidente et chef de la direction intérimaire de la Thompson Okanagan Tourism Association. Ces derniers mois, nous avons constaté au Québec une demande en hausse et un intérêt croissant de la part des professionnels des voyages, des médias touristiques et du public. Ce nouveau service sans escale contribuera à satisfaire et à intensifier cette demande. »

Les A220-300 d'Air Canada proposent 12 places en Classe affaires et 125 en classe économique, toutes équipées d'un système de divertissements à bord bonifié. Les clients profitent d'un espace personnel accru grâce aux sièges de la classe économique, les plus larges du parc aérien, et aux coffres supérieurs les plus spacieux pour un avion de cette taille. L'appareil est aussi doté de hublots plus grands et d'un éclairage d'ambiance DEL en spectre continu réglable, qui contribue à réduire la fatigue durant le trajet. Avec son plafond élevé, son dégagement accru pour les épaules et son espace de rangement supplémentaire, l'aménagement cabine de cet appareil est inégalé pour un monocouloir.

L'A220, dont les turbosoufflantes à réducteur devraient diminuer de 25 % la consommation en carburant par siège, fait progresser l'engagement environnemental d'Air Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'A220 est également l'appareil le plus silencieux de sa catégorie. Lisez la fiche d'information sur l'A220 d'Air Canada pour de plus amples renseignements.

Les clients des vols d'Air Canada peuvent accumuler et échanger des points Aéroplan, et ceux qui sont admissibles peuvent profiter de services prioritaires, des salons Feuille d'érable et d'autres avantages.

Vol Ligne Départ Arrivée Appareil Jours d'exploitation AC365 Montréal-Kelowna 19:05 21:35 A220-300 d'Airbus Lun., jeu., ven., sam., dim. AC364 Kelowna-Montréal 10:00 17:30 A220-300 d'Airbus Lun., mar., ven., sam., dim.

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Elle consiste à offrir un remboursement, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %, si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

