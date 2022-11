Air Canada annonce que Bolloré Logistics est le premier client des services de fret à adhérer au programme de voyages Laisser moins

Bolloré Logistics s'est engagé à acheter 620 000 litres de CAD pour réduire ses émissions de GES de portée 3.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que Bolloré Logistics est devenu le premier client d'Air Canada Cargo à adhérer au programme de voyages Laisser moins, qui offre aux entreprises clientes et aux clients des services de fret des options efficaces pour compenser ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux voyages d'affaires ou à l'acheminement du fret, et réduire ainsi leur empreinte carbone. Bolloré Logistics a convenu de compenser une partie importante des émissions de GES associées à ses futures expéditions par l'entremise d'Air Canada Cargo avec du carburant d'aviation durable (CAD), ce qui représentera un achat de 620 000 litres en 2022. Cette participation au programme de voyages Laisser moins d'Air Canada permettra à Bolloré Logistics de réduire ses émissions de GES de portée 3.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Bolloré Logistics qui sera le premier client de notre service de fret à participer au programme de voyages Laisser moins d'Air Canada, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. La lutte contre les changements climatiques dans le secteur de l'aviation nécessite une approche à volets multiples, de même qu'un effort concerté de nombreuses parties prenantes. L'engagement d'entreprises comme Bolloré Logistics démontre que les programmes commerciaux innovants sur le plan environnemental sont mutuellement possibles et peuvent aider le secteur du transport aérien à bâtir une industrie plus durable. »

« La conscience climatique étant maintenant au cœur de la stratégie de nombreuses entreprises, Bolloré Logistics est fier de participer à un programme qui finance l'avenir de l'industrie du transport aérien à faible bilan carbone, a déclaré Patrick Lafrance, directeur général Canada de Bolloré Logistics. Cette initiative avec notre partenaire Air Canada nous permet d'atteindre nos cibles de réduction des émissions de CO 2 de portée 3 et d'offrir à nos clients des solutions de transport plus durables. »

À propos du programme de voyages Laisser moins d'Air Canada

Le programme de voyages Laisser moins, lancé en octobre 2021, permet aux entreprises clientes et aux clients des services de fret de choisir l'option qui leur convient grâce à une approche personnalisée utilisant des CAD, des crédits de compensation carbone ou une combinaison des deux, et repose sur quatre actions principales. À ce jour, cinq entreprises ont choisi d'y prendre part.

Pour les clients des services de fret :

Calculer : Air Canada suit et calcule les émissions de GES associées au transport du fret des clients.

Air Canada suit et calcule les émissions de GES associées au transport du fret des clients. Sélectionner : Les clients choisissent la façon dont ils veulent réduire les émissions de GES liées au transport de leur fret, soit des CAD ou des crédits de compensation carbone ou encore les deux.

Les clients choisissent la façon dont ils veulent réduire les émissions de GES liées au transport de leur fret, soit des CAD ou des crédits de compensation carbone ou encore les deux. Acheter :

CAD : Air Canada achète le volume nécessaire de CAD et s'assure que les clients peuvent tirer parti de leur investissement.



Compensation carbone : Air Canada facilite l'achat de crédits de compensation carbone par l'intermédiaire de son partenaire CHOOOSE.

Réduire : Les clients progressent vers l'atteinte de leurs objectifs de durabilité.

Le programme appuie l'engagement de la société aérienne à l'égard des objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier l'objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Grâce à son plan d'action climatique, Air Canada compte investir 50 millions de dollars dans les CAD, ainsi que la réduction et l'élimination des GES.

Air Canada s'est engagée à atteindre la carboneutralité dans toutes les activités qu'elle mène à l'échelle mondiale d'ici 2050 en établissant des cibles absolues de réduction nette des émissions de GES à moyen terme d'ici 2030 pour ses vols et ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019.

Pour de plus amples renseignements sur les programmes environnementaux et de développement durable d'Air Canada, visitez Laisser moins.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos de Bolloré Logistics

Bolloré Logistics est un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement internationale et figure parmi les 10 premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 603 agences dans 111 pays. En plaçant le client au cœur de sa stratégie, Bolloré Logistics s'engage à concevoir des solutions novatrices, robustes et agiles. Grâce à une gestion fiable de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'entreprise a développé une capacité de résilience lui permettant de gérer les risques en assurant des plans de transport au moyen d'autres options et de pérenniser ses actions dans une démarche d'amélioration continue tout en agissant en tant qu'acteur éthique et responsable.

La stratégie de Bolloré Logistics repose sur le respect de valeurs communes, le transfert des compétences et la volonté d'innover. En collaboration avec ses clients et ses employés, l'entreprise a mis sur pied un programme de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) intitulé « Powering Sustainable Logistics ». Fondé sur la norme ISO 26000 d'évaluation des enjeux RSE des parties prenantes, le programme comprend quatre grands volets :

Assurer une pratique des affaires éthique et responsable dans la chaîne de valeur logistique.

une pratique des affaires éthique et responsable dans la chaîne de valeur logistique. Offrir aux clients des solutions d'approvisionnement durables.

aux clients des solutions d'approvisionnement durables. Agir en tant qu'employeur engagé envers les collaborateurs de Bolloré Logistics.

en tant qu'employeur engagé envers les collaborateurs de Bolloré Logistics. Renforcer les relations avec les parties prenantes de Bolloré Logistics partout où l'entreprise exerce ses activités.

Sur le plan environnemental, Bolloré Logistics contribue à la préservation de la planète en réduisant ses émissions de GES et en améliorant la qualité de l'air en milieu urbain. En 2018, Bolloré Logistics a aligné son objectif sur la trajectoire de réchauffement climatique de 2 °C dans le cadre de l'initiative Science-Based Targets. L'entreprise s'est engagée à réduire de 30 % l'intensité de ses émissions de CO 2 de portée 1 et 2 d'ici 2027 et à diminuer de 30 % d'ici 2030 (par rapport à 2019) ses émissions de CO 2 de portée 3 générées par l'exécution des services de transport.

Pour atteindre ses objectifs, Bolloré Logistics a annoncé en 2021 le lancement d'AIRsaf, une nouvelle offre basée sur l'utilisation de carburant d'aviation durable afin de proposer à ses clients la meilleure approche écoresponsable en matière de fret aérien, soit une réduction des émissions de carbone allant jusqu'à 80 %. Cette solution, offerte au coût d'acquisition, concerne les expéditions ponctuelles et régulières effectuées par plusieurs transporteurs aériens sur toutes les liaisons.

