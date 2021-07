MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX : AC) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats présentés dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction, datée du 6 mai 2021, ont été élus administrateurs d'Air Canada à l'assemblée annuelle des actionnaires, tenue le mardi 29 juin 2021.

Tous les candidats exerçaient déjà les fonctions d'administrateur d'Air Canada et chacun des administrateurs a été élu à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou représentés par procuration à l'assemblée. Voici les résultats détaillés du scrutin :

Candidat Votes en faveur % en faveur Abstentions % d'abstentions Amee Chande 139 562 870 95,45 % 6 656 305 4,55 % Christie J.B. Clark 139 159 060 95,17 % 7 060 115 4,83 % Gary A. Doer 138 644 840 94,82 % 7 574 335 5,18 % Rob Fyfe 138 923 881 95,01 % 7 295 294 4,99 % Michael M. Green 131 072 649 89,64 % 15 146 526 10,36 % Jean Marc Huot 137 430 296 93,99 % 8 788 879 6,01 % Madeleine Paquin 145 829 347 99,73 % 389 828 0,27 % Michael Rousseau 145 771 421 99,69 % 447 754 0,31 % Vagn Sørensen 131 891 673 90,20 % 14 327 502 9,80 % Kathleen Taylor 138 914 124 95,00 % 7 305 051 5,00 % Annette Verschuren 145 896 093 99,78 % 323 082 0,22 % Michael M. Wilson 138 032 886 94,40 % 8 186 289 5,60 %

Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée seront déposés dans SEDAR.

