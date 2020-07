Le salon Feuille d'érable près des portes D à Toronto -Pearson accueillera les clients admissibles à compter du 24 juillet

Réouverture prévue de salons Feuille d'érable à Montréal et à Vancouver d'ici la fête du Travail

À l'attention des rédacteurs en chef : Vous trouverez une vidéo illustrant la nouvelle expérience aux salons Feuille d'érable et les nouvelles mesures de biosécurité ici https://vimeo.com/440524568.

MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la réouverture graduelle de ses salons Feuille d'érable selon de nouveaux protocoles de biosécurité, pour le bien-être des clients et des employés. Le salon Feuille d'érable près des portes D à l'aéroport Toronto-Pearson rouvre le 24 juillet pour les clients admissibles qui prennent un vol intérieur ou international, tandis que les salons Feuille d'érable de la zone des vols intérieurs à Montréal et à Vancouver devraient rouvrir dans les semaines à venir.

« Nous sommes heureux d'accueillir de nouveau nos clients admissibles dans l'un de nos salons Feuille d'érable à l'aéroport Toronto-Pearson, notre principale plaque tournante, a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits, d'Air Canada. L'expérience aux salons Feuille d'érable a été complètement repensée avec l'adoption d'une série de mesures de biosécurité de pointe visant la protection des clients et des employés. Pour accroître la tranquillité d'esprit de tous, le processus de nettoyage sera intensifié grâce à l'utilisation de pulvérisateurs électrostatiques dans nos salons. Nous continuons également de mettre en œuvre de nouveaux processus sans contact, comme la possibilité de commander des aliments préemballés directement de son siège à partir de son téléphone intelligent. À la réouverture du Café Air Canada plus tard cette année, les clients profiteront aussi de l'entrée en libre-service sans contact, un processus que nous prévoyons mettre en place également dans nos autres salons. Nous procéderons à la réouverture progressive d'autres salons Feuille d'érable dans l'ensemble de notre réseau, en commençant par l'aéroport Montréal-Trudeau et l'aéroport international de Vancouver d'ici le début de l'automne, juste à temps pour la reprise prévue du volume de voyages d'affaires. »

L'expérience au salon Feuille d'érable d'Air Canada intègre plusieurs mesures de biosécurité multidimensionnelles destinées à préserver la santé et la sécurité de tous. Ces mesures comprennent entre autres : le port obligatoire du couvre-visage pour les clients et les employés, des panneaux de plastique acrylique aux comptoirs d'accueil, de la nourriture et des rafraîchissements préemballés pour emporter et certaines modifications au service de boissons assisté par nos employés. De plus, afin de mieux protéger les clients, les préposés nettoieront continuellement les sièges du salon et les salles de toilettes, et le processus de nettoyage sera intensifié grâce à l'utilisation de pulvérisateurs électrostatiques et de désinfectants du type utilisé dans les hôpitaux. Les nouveaux services offerts dans les salons comprendront aussi plusieurs options sans contact, dont la mise à disposition de tous les journaux et magazines en format numérique au moyen de l'application PressReader.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les services actualisés des salons Feuille d'érable ici aircanada.com/nosservices.

Air Canada continue d'évaluer différentes solutions sans contact et de nouvelles initiatives de biosécurité qui seront à même d'améliorer la sécurité des voyages.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com