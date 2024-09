KINGSTON, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - L'extraction des minéraux critiques, la fabrication de véhicules et de batteries, les systèmes de recharge et le recyclage des produits en fin de vie font partie des innombrables possibilités économiques qu'offre la chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques aux travailleurs et aux entreprises du Canada. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le développement de l'économie propre devrait faire doubler la demande de minéraux critiques d'ici 2030. Le Canada s'emploie donc à renforcer les chaînes de valeur de ces minéraux au pays et soutient les technologies et les sources d'énergies propres que ces chaînes permettent de développer.

Aujourd'hui, le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'investissement de près de 8,4 millions de dollars dans les entreprises Cyclic Materials Incorporated (Cyclic Materials) et Technologies Graphite Vertes Inc. (TGV), dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Ces aides soutiendront le développement d'une économie circulaire pour les éléments des terres rares qui seront utilisés dans les aimants permanents et pour le recyclage du graphite destiné à la fabrication de batteries lithium-ion, ici même au Canada.

Cyclic Materials exploitera une usine de démonstration qui produira un oxyde mixte de terres rares de haute pureté et de l'hydroxyde de cobalt et de nickel à partir de diverses matières recyclées, en utilisant ses procédés physiques et hydrométallurgiques exclusifs. Les éléments des terres rares sont des métaux utilisés dans diverses applications, dont la plus prisée est celle des aimants permanents, utiles pour les moteurs des véhicules électriques, les éoliennes et de nombreux appareils électroniques tels les ordinateurs et les téléphones cellulaires. Le projet permettra de confirmer l'adéquation des conditions d'exploitation en vue d'une mise à l'échelle commerciale. Il favorisera l'établissement d'une économie circulaire au pays en mettant en place un solide processus de recyclage, améliorera les connaissances sur la mise à l'échelle et l'essai de la technologie, et réduira notre dépendance à l'importation de minéraux critiques. Ressources naturelles Canada (RNCan) verse 4,9 millions de dollars à Cyclic Materials pour cette initiative.

TGV fera la démonstration de la capacité de sa technologie GraphRenewTM de récupérer et de transformer durablement et rentablement le graphite de sources secondaires en graphite de qualité batteries lithium-ion. Des essais de performance seront réalisés sur les cellules de batteries utilisant le graphite valorisé, qui sera envoyé en plus grosses quantités aux grands fabricants de cellules de batteries afin de commencer les essais de certification. Les batteries lithium-ion s'utilisent surtout dans les véhicules électriques, mais aussi dans les panneaux solaires et dans des produits électriques comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables. Le projet pourrait améliorer notablement les connaissances dans l'industrie des batteries lithium-ion tout en mettant l'accent sur le recyclage des batteries et la valorisation du graphite usagé, afin de permettra la commercialisation et d'améliorer la circularité dans la chaîne de valeur du graphite du Canada. RNCan octroie 3,5 millions de dollars à TGV pour cette initiative.

D'un bout à l'autre du pays, les travailleurs et les entreprises tâchent de faire vite pour profiter des possibilités économiques que leur ouvrent les minéraux critiques et toute la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques - dès aujourd'hui et pour l'avenir. Des investissements comme ceux qui ont été annoncés aujourd'hui créeront de bons emplois et contribueront à la vitalité économique à Kingston et ailleurs.

Citations

« L'exploration, l'extraction, le traitement, la fabrication de pointe et le recyclage de minéraux critiques représentent d'immenses possibilités économiques pour notre pays. Investir dans ces projets permettra de favoriser l'innovation technologique, de renforcer l'expertise et de combler les lacunes dans les connaissances au Canada, particulièrement dans le secteur dynamique et bien rodé des technologies propres ici, à Kingston. Je suis ravi d'annoncer des projets qui montrent que Kingston continue de faire ses preuves sur les scènes nationale et mondiale en tant que pôle technologique pour le développement et la commercialisation des technologies propres. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles

« Dans toutes les chaînes de valeur des minéraux critiques, depuis l'exploration et l'extraction en amont, jusqu'au traitement, à la fabrication et au recyclage en aval, la chaîne de valeur des batteries offre d'immenses possibilités économiques pour le Canada et les Canadiens. Les nouvelles technologies nous permettront de combler les lacunes de notre chaîne d'approvisionnement - qui est en pointe dans le monde -, de saisir les possibilités économiques qui s'offrent à nous, de maintenir la compétitivité de l'industrie canadienne dans un contexte mondial qui évolue rapidement, et de créer des emplois, aujourd'hui et pour les générations à venir. Voilà une nouvelle importante pour Kingston et pour beaucoup d'autres villes au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« C'est un honneur et une joie de recevoir cette aide financière de RNCan. Les métaux des terres rares jouent un rôle fondamental dans les infrastructures les plus stratégiques au monde, et il nous faut de travailler collectivement à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement plus résiliente tout en réduisant les émissions et en améliorant les pratiques traditionnelles de l'industrie minière. Nous sommes impatients de faire équipe avec RNCan pour concrétiser les objectifs du Canada en matière d'énergie propre en appliquant notre technologie en grand. »

Ahmad Ghahreman

PDG, Cyclic Materials Inc.

« Il est crucial de demander que les matériaux nécessaires à la construction des véhicules électriques soient produits de manière durable. On ne veut surtout pas créer de nouveaux problèmes en essayant d'en résoudre un. À titre d'ingénieure chimiste et de PDG de Technologies Graphite Vertes, je suis fière, ainsi que les cofondateurs de TGV, de commercialiser une technologie qui changera concrètement les choses pour notre société et qui prouvera que les entreprises d'ici montrent la voie à suivre pour bâtir un avenir durable. Merci, Ressources naturelles Canada, de votre soutien, qui est crucial pour faire progresser la commercialisation rapide de notre technologie brevetée révolutionnaire. »

Gillian Holcroft

PDG, Technologies Graphite Vertes Inc.

Quelques faits

Le gouvernement du Canada a recensé 34 minéraux critiques, dont 29 figurent aussi dans la liste des minéraux critiques de l' Ontario .

. En 2020, la production ontarienne de minéraux critiques, dominée par le nickel et les éléments du groupe du platine, s'est élevée à quelque 3,5 milliards de dollars.

Le Canada possède certaines des plus grandes réserves et ressources connues de terres rares, estimées à plus de 14 millions de tonnes en 2021.

possède certaines des plus grandes réserves et ressources connues de terres rares, estimées à plus de 14 millions de tonnes en 2021. Un financement de 3,8 milliards de dollars sur 8 ans a été annoncé dans le Budget de 2022 pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Ce financement cible diverses activités industrielles, dont les recherches géoscientifiques, l'exploration, le traitement des minéraux, la fabrication et le recyclage. Un appui financier est également offert pour la recherche, le développement et le déploiement des technologies.

Le financement de ces projets provient du PRDDMC de RNCan, un élément de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. En soutenant le développement de technologies de traitement novatrices pour l'industrie des minéraux critiques, le PRDDMC contribuera à faire progresser des projets miniers canadiens vers la production.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques fait partie du Plan climatique renforcé du Canada et du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte, qui permettront au Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En 2024, le Canada a détrôné la Chine comme pays le plus prometteur au monde pour la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement fiable pour les véhicules électriques.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

