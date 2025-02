GATINEAU, QC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Les Canadiens d'un bout à l'autre du pays méritent des soins de santé sur lesquels ils peuvent compter. C'est tout aussi vrai dans les grandes villes que dans les communautés rurales et éloignées où beaucoup trop de personnes se heurtent à d'importants obstacles en matière de soins. Pour favoriser un changement en ce sens, il faut investir dans les personnes qui fournissent des services essentiels, quel que soit leur lieu de résidence.

C'est pourquoi aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a annoncé que le gouvernement du Canada a fait un pas de plus pour accroître, de manière permanente, la dispense du remboursement des prêts d'études canadiens, afin d'inclure davantage de professionnels des soins de santé et des services sociaux travaillant dans des collectivités rurales et éloignées.

Les modifications proposées au Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants et au Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, publiées préalablement aujourd'hui dans la Partie I de la Gazette du Canada permettront aux éducateurs de la petite enfance, aux dentistes, aux hygiénistes dentaires, aux pharmaciens, aux sages-femmes, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux préposés aux services de soutien à la personne et aux physiothérapeutes d'être admissibles à une dispense de remboursement de leur prêt d'études.

Ces modifications devraient augmenter le nombre de bénéficiaires de la dispense de remboursement des prêts d'environ 8 000 à partir de 2025-2026 et jusqu'à 19 000 en 2034-2035. Selon les estimations, au cours des dix prochaines années, plus de 27 000 professionnels seront incités à s'installer dans les régions rurales et éloignées grâce à cette dispense.

Les Canadiens sont invités à faire part de leurs commentaires sur le règlement projeté dans la Gazette du Canada d'ici le 17 mars 2025.

L'ajout de 10 professions va de pair avec d'autres améliorations apportées récemment pour soutenir les collectivités rurales et éloignées mal desservies, notamment l'augmentation de 50 % du montant maximal de la dispense de remboursement du prêt d'études canadien des médecins et des infirmières, et la modification de la définition de collectivité rurale ou éloignée mal desservie afin d'inclure toutes les régions rurales et les agglomérations de 30 000 habitants ou moins.

Citations

« Offrir la dispense des prêts d'études aux professionnels de la santé et des services sociaux travaillant dans les communautés rurales et éloignées contribuera non seulement à améliorer l'accès aux soins de santé dans ces communautés, mais aussi à améliorer les résultats globaux en matière de santé et à ajouter des travailleurs talentueux à nos réseaux de soins de santé communautaires. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Les Canadiens devraient avoir accès aux soins dont ils ont besoin, quel que soit l'endroit où ils vivent. C'est pourquoi ce gouvernement travaille d'arrache-pied pour améliorer l'accès aux soins de santé, aux services de santé mentale et au soutien social pour les Canadiens des communautés rurales et éloignées. En remédiant aux graves pénuries d'effectifs, nous améliorerons les résultats en matière de santé, réduirons l'isolement et renforcerons le système de soins de santé sur lequel les Canadiens comptent. »

- Le ministre de la Santé, Mark Holland

Faits en bref

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants offre des bourses et prêts d'études canadiens pour aider les étudiants à payer leurs études postsecondaires.

L'admissibilité à la dispense de remboursement du prêt d'études canadien pour ces 10 professions supplémentaires devrait être mise en œuvre à partir de 2025-2026, sous réserve des approbations réglementaires.

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants travaille en partenariat avec 10 provinces et territoires pour fournir une aide financière aux étudiants. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut reçoivent des paiements compensatoires du gouvernement du Canada pour administrer leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants.

