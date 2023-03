Le gouvernement du Canada renouvelle la Stratégie d'exportation créative afin de soutenir le potentiel d'exportation des entreprises

GATINEAU, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le Canada est reconnu mondialement pour la qualité de ses industries créatives, qui mettent en valeur nos artistes et entrepreneurs talentueux, encouragent l'innovation et contribuent à la croissance économique.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé le renouvellement de la Stratégie d'exportation créative du gouvernement du Canada. À compter du 1er avril 2023, Patrimoine canadien recevra 57 millions de dollars sur 3 ans pour mettre en œuvre la Stratégie, comme cela a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans les industries créatives canadiennes pour les aider à prospérer sur la scène internationale. La Stratégie renouvelée prévoit un financement accru du programme Exportation créative Canada, en plus de soutenir des missions et des activités d'envergure destinées aux industries créatives canadiennes et liées au commerce international.

Le programme Exportation créative Canada continuera de soutenir des projets présentés par des entreprises et des organismes prêts à l'exportation générant des recettes d'exportation. Il vise aussi à aider les industries créatives canadiennes à joindre un plus grand nombre de personnes dans le monde. De plus, le programme sera étendu aux nouveaux exportateurs et aux entreprises en démarrage qui souhaitent se préparer à l'exportation, vendre des produits sur les marchés internationaux et former ou agrandir des réseaux d'affaires à l'étranger. Un pourcentage du financement du programme sera réservé aux Autochtones et aux membres de groupes en quête d'équité.

Aujourd'hui, nous donnons aussi le coup d'envoi au volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada pour l'exercice 2023-2024. La date limite pour présenter une demande de financement est le 26 avril 2023.

Veuillez consulter le document d'information ci-joint pour en savoir plus sur le déploiement de la Stratégie d'exportation créative renouvelée.

Citation

« Au cours des cinq dernières années, notre Stratégie d'exportation créative et ses différents outils ont permis à des industries créatives canadiennes de rayonner sur les marchés mondiaux. Ces industries sont un secteur clé de notre économie, et nous devons continuer d'investir dans leur avenir, dans leur croissance et, en fin de compte, dans leur réussite. Par ailleurs, en soutenant les nouveaux exportateurs et les entreprises en démarrage, nous permettons à une nouvelle génération d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour investir de nouveaux marchés et étendre les ventes à l'étranger. Grâce à cela, tout le secteur sera mieux positionné pour les années à venir. »

− Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les industries créatives sont un secteur clé de l'économie canadienne. En 2020, elles représentaient plus de 600 550 emplois et 55,5 milliards de dollars au PIB (soit 2,7 % du PIB global du Canada). Les exportations du Canada en biens et services créatifs sont estimées à 19,4 milliards de dollars.

En 2018, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie d'exportation créative dotée d'un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans dans le but d'accroître la capacité d'exportation des industries créatives canadiennes et de combler un manque dans l'aide fédérale pour les exportations dans ce secteur d'activité.

Depuis le lancement de la Stratégie d'exportation créative, plus de 1 900 entreprises et organismes canadiens œuvrant dans tous les grands secteurs de la création ont reçu de l'aide, et ils ont été nombreux à profiter de multiples programmes et services rattachés à la Stratégie.

La tenue de missions commerciales et le soutien offert pour participer à des activités d'envergure destinées aux industries créatives et liées au commerce international demeureront au cœur de la Stratégie d'exportation créative. Une délégation commerciale devrait d'ailleurs se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande du 5 au 10 juin 2023.

Produits connexes

Document d'information - Renouvellement de la Stratégie d'exportation créative du Canada : conception, exécution et mise en œuvre

Aider les industries créatives canadiennes à consolider leurs capacités leur permet de tirer pleinement parti de leur potentiel à l'exportation et renforce leur situation concurrentielle sur la scène internationale, en plus d'assurer la durabilité et la pérennité du secteur.

L'investissement annuel de 19 millions de dollars dans la nouvelle mouture de la Stratégie d'exportation créative se traduit par l'ajout de 4 millions de dollars par année dans l'enveloppe du programme Exportation créative Canada actuel (11 millions de dollars par année sur 3 ans, à compter du 1er avril 2023) et vise à soutenir des activités liées au commerce international, comme les missions et les activités d'envergure destinées aux industries créatives.

Programme Exportation créative Canada

L'enveloppe de 11 millions de dollars par année rattachée au programme Exportation créative Canada sera dorénavant répartie entre 2 volets de financement :

Volet Prêt à l'exportation

Le volet Prêt à l'exportation, autrefois Exportation créative Canada, sera toujours financé à la hauteur de sept millions de dollars par année sur trois ans, à compter de l'exercice financier 2023-2024. Il servira à financer des projets présentés par des entreprises et des organismes prêts à l'exportation générant des recettes d'exportation. Il vise aussi à aider les industries créatives canadiennes à joindre un plus grand nombre de personnes dans le monde. Le volet Prêt à l'exportation appuiera des activités, notamment :

la conception ou la mise en œuvre de technologies numériques ou autres qui sont rattachées à la découvrabilité sur la scène internationale ou à la monétisation de contenus canadiens;

l'accès aux marchés internationaux;

la simplification de l'exportation des biens vers les marchés internationaux;

la commercialisation et la promotion.

Un pourcentage du financement du volet Prêt à l'exportation sera réservé aux entreprises et organismes détenus en majorité par des Autochtones ou des membres de groupes en quête d'équité.

Afin de connaître les modalités pour présenter une demande, veuillez consulter notre site Web. La date limite pour présenter une demande de financement est le 26 avril 2023.

Volet Développement à l'exportation

De plus, le programme Exportation créative Canada sera étendu aux nouveaux exportateurs et aux entreprises en démarrage.

Le nouveau volet Développement à l'exportation sera assorti d'une enveloppe de quatre millions de dollars par année sur trois ans, à compter de l'exercice financier 2023-2024. Il vise à soutenir des projets proposés par des entreprises et des organismes voués à l'industrie de la création qui ont peu ou pas d'expérience en exportation. Les projets ont pour but de renforcer les capacités et de vendre des produits sur les marchés internationaux. Ce volet permettra aussi aux organismes exportateurs de s'implanter dans des marchés internationaux et de former de nouveaux réseaux d'affaires, ou d'agrandir leurs réseaux existants. Il appuiera des activités, notamment :

les activités liées à la planification de l'exportation;

les activités liées à la formation et au mentorat dans un contexte d'exportation;

les activités liées à la préparation à la commercialisation à l'étranger;

les activités liées au développement de marchés.

Pour connaître les nouveautés et les périodes de demande, veuillez consulter la page Web Exportation créative Canada ou communiquer par courriel au [email protected].

Un pourcentage du financement du volet Prêt à l'exportation sera réservé aux entreprises et organismes détenus en majorité par des Autochtones ou des membres de groupes en quête d'équité.

Activités liées au commerce international

Dans le cadre de la Stratégie d'exportation créative, Patrimoine canadien continuera d'offrir des activités liées au commerce international, comme la coordination de missions commerciales et le soutien d'activités d'envergure destinées aux industries créatives.

Aide consacrée à d'autres mesures liées au commerce international

Patrimoine canadien continuera également d'aider la Banque de développement du Canada (BDC) et Exportation et développement Canada (EDC), qui soutiennent la croissance des industries de la création, tant au pays qu'à l'étranger.

Liens connexes

La Stratégie d'exportation créative du Canada

Liens connexes

La Stratégie d'exportation créative du Canada

Exportation créative Canada

Missions, activités commerciales et partenariats des industries créatives

Rapport de consultations : Soutien à l'exportation pour les industries créatives du Canada - Commentaires des parties prenantes

BDC - Des solutions pour faire briller les entreprises des industries créatives et culturelles

Affaires mondiales Canada - Énoncé des priorités et des responsabilités d'Exportation et développement Canada (EDC)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]