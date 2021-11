Le centre de ressourcement Pepper Pod bénéficie d'un soutien du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

CHELSEA, QC, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Les femmes vétérans ont joué un rôle important dans les efforts militaires de notre pays au fil des ans, et elles continuent de contribuer à sa riche histoire et à son héritage. Elles doivent souvent relever des défis uniques lorsqu'elles font la transition vers la vie après le service.

Le Pepper Pod s'efforce de les aider. Ce nouveau centre de ressourcement pour les femmes vétérans est situé à Gatineau, au Québec, recevra 914 150 $ sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Cette contribution soutiendra les ateliers de transition Lifeshops, un programme permettant aux femmes de partager des compétences, de réseauter et de se soutenir entre elles. Ce programme cible les femmes vétérans, les femmes militaires sur le point d'être libérées et les conjointes de vétérans.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille du gouvernement du Canada offre des subventions et des contributions à des organismes privés, publics ou universitaires pour soutenir la recherche, les initiatives et les projets qui améliorent le bien-être des vétérans et de leur famille.

Citations

« Je suis vraiment impressionné par le centre de ressourcement Pepper Pod. Son programme d'ateliers de transition Lifeshops est une excellente occasion pour les femmes vétérans de tisser des liens entre elles, de développer des amitiés et de tirer parti des ressources qui leur permettront de s'appuyer les unes sur les autres lors des difficultés de leur transition. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le centre de ressourcement Pepper Pod pour les femmes vétérans est un endroit spécial. Niché au cœur du vieux Chelsea, il offre aux femmes vétérans le soutien dont elles ont besoin pour faire la transition vers la vie après le service militaire. Je suis fière de voir que le gouvernement du Canada soutient cette organisation. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Le Pepper Pod est beaucoup plus qu'un centre de ressourcement pour les femmes vétérans : c'est un réseau, une communauté et un endroit où puiser de la force. Anciens Combattants Canada est notre partenaire le plus précieux pour offrir à notre communauté de vétérans une transition en douceur, ainsi qu'un endroit pour guérir, se connecter et grandir. Ensemble, nous veillerons à ce que les femmes vétérans soient bien outillées pour faire face aux défis de la vie. »

Lieutenant-colonel (H) Sandra Perron, Centre de ressourcement Pepper Pod pour les femmes vétérans

Faits en bref

La mission du Pepper Pod est enracinée dans la conviction que les femmes de la communauté militaire et de la GRC partagent toutes une expérience culturelle unique qui peut être précieuse lorsqu'elle est partagée avec d'autres femmes qui quittent l'armée ou la police.





Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille soutient des projets de recherche et des initiatives novatrices conçus pour améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.





Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a versé environ 25 millions de dollars pour aider plus de 60 organismes à améliorer la vie des vétérans et de leur famille partout au pays dans des domaines comme l'itinérance, la santé mentale, la transition vers la vie civile, le soutien aux femmes vétérans et plus encore.





Le budget de 2021 prévoit un montant supplémentaire de 15 millions de dollars sur trois ans, à compter de cette année, pour permettre de financer plus de projets soutenant les vétérans pendant la reprise d'après la COVID-19, notamment en lien avec l'itinérance, l'emploi, le recyclage professionnel et les défis en matière de santé, tout en soutenant les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

Liens connexes

Photo ou vidéo

Des photos seront publiées dès qu'elles seront disponibles.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Cameron McNeill, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]

Liens connexes

https://www.veterans.gc.ca/