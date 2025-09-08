L'Initiative régionale de réponse tarifaire aidera les entreprises à s'adapter et à composer avec la concurrence dans un contexte de marché changeant

IQALUIT, NU, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Les entreprises canadiennes évoluent dans un climat d'incertitude économique, alors que les droits de douane perturbent leurs marchés d'exportation ainsi que les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le gouvernement fédéral met l'accent sur la protection de la main-d'œuvre, le renforcement de la compétitivité des entreprises et l'édification d'une économie canadienne forte.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), a annoncé un soutien par l'entremise de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) destiné à renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises du Nord à résister aux impacts commerciaux, à s'adapter aux nouvelles réalités et à se préparer pour l'avenir.

En cette période de perturbations du commerce mondial, CanNor s'active sur le terrain au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, territoriaux et autochtones pour répondre aux besoins spécifiques des communautés du Nord.

L'IRRT appuiera des entreprises dans le Nord touchées par les récentes mesures commerciales, en favorisant l'amélioration de leur productivité, l'élargissement et la diversification de leurs marchés, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et la stimulation du commerce intérieur au Canada. Les organismes sans but lucratif qui aident les entreprises à gérer l'incidence des perturbations commerciales sont également admissibles à un financement.

L'IRRT s'inscrit dans un vaste éventail de mesures de soutien en matière de droits de douane, notamment le Fonds de réponse stratégique, le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, le prêt Pivoter pour se propulser de la Banque de développement du Canada et Alliances pour la main-d'œuvre. Combinées, ces mesures renforcent la qualité industrielle du Canada et protègent des emplois partout au pays.

Citation

« Les entreprises des territoires sont déjà confrontées aux défis uniques et aux coûts élevés que revêt l'exploitation dans les environnements nordiques. L'Initiative régionale de réponse tarifaire les aidera à prendre de l'expansion, à se diversifier et à optimiser leurs activités en dépit des récentes mesures commerciales, afin de continuer à servir les collectivités du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. En renforçant les entreprises, nous soutenons une économie canadienne forte. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

Faits en bref

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé une série de nouvelles mesures stratégiques à l'intention de la main-d'œuvre et des entreprises des secteurs les plus touchés par les tarifs et les perturbations commerciales.

a annoncé une série de nouvelles mesures stratégiques à l'intention de la main-d'œuvre et des entreprises des secteurs les plus touchés par les tarifs et les perturbations commerciales. L'Initiative régionale de réponse tarifaire permettra aux entreprises d'ouvrir les portes de nouveaux marchés, d'accroître leur productivité et de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales. Visitez le site Web de CanNor pour en savoir plus.

Le gouvernement du Canada a élaboré un plan complet pour répondre aux tarifs douaniers américains, tout en soutenant les intérêts, les industries et la main-d'œuvre du Canada .

a élaboré un pour répondre aux tarifs douaniers américains, tout en soutenant les intérêts, les industries et la main-d'œuvre du . Mise en œuvre par l'intermédiaire des agences de développement régional (ADR) du Canada , l'Initiative régionale de réponse tarifaire permettra aux entreprises de compenser les répercussions des tarifs et de s'adapter à la volatilité du commerce à long terme en ouvrant les portes à de nouveaux marchés, en augmentant la productivité, en réduisant les coûts et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales.

, l'Initiative régionale de réponse tarifaire permettra aux entreprises de compenser les répercussions des tarifs et de s'adapter à la volatilité du commerce à long terme en ouvrant les portes à de nouveaux marchés, en augmentant la productivité, en réduisant les coûts et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales. Le 16 juillet 2025, le gouvernement du Canada a annoncé une série de nouvelles mesures pour supporter l'industrie sidérurgique nationale, notamment un soutien ciblé pouvant atteindre 150 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire aux projets des PME du secteur de l'acier.

Liens connexes

Restez à l'affût :

www.cannor.gc.ca

Suivez CanNor sur X , Facebook et LinkedIn .

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]