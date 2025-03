GATINEAU, QC, le 18 mars 2025 /CNW/ - La course mondiale est une occasion exceptionnelle de créer des emplois bien rémunérés, de stimuler notre économie et de réduire les émissions dommageables. En soutenant et en finançant les programmes de formation en milieu syndical et en donnant aux gens de métiers les compétences vertes nécessaires pour répondre aux besoins, nous veillons à ce que les travailleurs canadiens participent activement à cette course et occupent une grande place dans les emplois et les possibilités qu'elle devrait apporter.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon, a annoncé un investissement de plus de 67 millions de dollars répartis entre 10 projets. Ces fonds permettront à environ 29 300 personnes d'acquérir des compétences recherchées dans une industrie en transition, de plus en plus tournée vers des solutions écoresponsables, qui ont une empreinte carbone réduite. Ce financement s'échelonnera de 2025 à 2030.

Les projets, financés grâce au volet de financement Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, font complément à la formation financée par le Fonds de formation pour les emplois durables, qui aide des milliers de travailleurs à acquérir les nouvelles compétences ou à faire les mises à niveau requises pour bâtir une économie verte.

Ce financement est l'une des façons dont le gouvernement répond aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre spécialisée, besoins qui incluent l'élimination des obstacles à l'entrée dans les métiers spécialisés et à l'apprentissage, la résolution de la crise du logement et l'augmentation de la construction carboneutre pour libérer le potentiel économique du Canada.

L'annonce d'aujourd'hui est une autre mesure prise par le gouvernement du Canada pour faire croître l'économie canadienne et créer des emplois durables et bien rémunérés pour les générations à venir.

« Des secteurs entiers mettent en place des changements, et notre main-d'œuvre devrait changer aussi. L'investissement d'aujourd'hui de plus de 67 millions de dollars dans les emplois, les secteurs et les possibilités de demain met en lumière ce changement et les efforts déployés pour former 29 300 personnes de métiers pour qu'ils aient les compétences vertes qu'il leur faut pour aider le Canada non seulement à être un leader dans ce changement écoresponsable, mais qu'il le demeure aussi. »

- Le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon

« Cet investissement fera en sorte que les gens de métiers du Canada aient les compétences nécessaires pour répondre à la demande, au moment où nous faisons la transition vers une économie plus propre et plus verte. Les projets financés par ces fonds permettront à des gens de métiers bien rémunérés, syndiqués et compétents d'être des chefs de file dans la croissance économique écoresponsable, en plus de faire en sorte que le Canada puisse saisir les occasions qui ne se présentent qu'une fois par génération d'acquérir des atouts concurrentiels dans la course mondiale aux investissements dans une économie verte. »

- Le directeur exécutif de Syndicats des métiers de la construction du Canada, Sean Strickland

Faits en bref

Le volet de financement Emplois durables de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage et le Fonds de formation pour les emplois durables s'inscrivent dans l'approche globale du Canada en matière d'emplois durables, telle que décrite dans la Loi canadienne sur les emplois durables et le Plan provisoire pour des emplois durables publié en 2023 afin de guider la transition du Canada vers une économie carboneutre.

en matière d'emplois durables, telle que décrite dans la et le Plan provisoire pour des emplois durables publié en 2023 afin de guider la transition du vers une économie carboneutre. La construction de bâtiments à faibles émissions de carbone, le déploiement d'énergies propres, ainsi que les véhicules à zéro émission et la chaîne d'approvisionnement en batteries sont des exemples d'industries ayant besoin de main-d'œuvre qualifiée, formée dans les technologies et procédés écologiques. La rénovation domiciliaire et la construction de nouveaux immeubles, performants et écoénergétiques, font de plus en plus appel à des compétences spécialisées.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par année dans des mesures de soutien à l'apprentissage, incluant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt, des prestations d'assurance-emploi pendant la formation, ainsi que le financement de projets et du programme du Sceau rouge pour aider à bâtir une solide main-d'œuvre spécialisée pour l'avenir.

investit près de 1 milliard de dollars par année dans des mesures de soutien à l'apprentissage, incluant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt, des prestations d'assurance-emploi pendant la formation, ainsi que le financement de projets et du programme du Sceau rouge pour aider à bâtir une solide main-d'œuvre spécialisée pour l'avenir. Le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement ont préparé la voie à la construction de 3,87 millions de logements d'ici 2031. Pour construire ces logements, le Canada va devoir embaucher et former des milliers de personnes de métier qualifiées.

le Plan du sur le logement ont préparé la voie à la construction de 3,87 millions de logements d'ici 2031. Pour construire ces logements, le va devoir embaucher et former des milliers de personnes de métier qualifiées. Afin de répondre au besoin croissant de main-d'œuvre qualifiée, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'investir 90 millions de dollars dans le Service d'apprentissage, afin d'aider les petits et moyens employeurs à accueillir des apprentis, et 10 millions de dollars dans le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, afin de susciter l'intérêt des Canadiens pour une carrière dans les métiers spécialisés.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

