PREMIÈRE NATION DE TOBIQUE, NB, le 27 juin 2024 /CNW/ - Pour nous attaquer à la crise du logement, nous devons changer la façon dont les logements sont construits dans les collectivités. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité et les logements abordables, cela aidera à construire plus de logements pour les Canadiens à des prix qu'ils peuvent se permettre.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Première Nation de Tobique et la Première Nation de Bilijk ont annoncé des ententes visant à accélérer la construction d'un total combiné de 30 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de 144 logements au total d'ici 10 ans.

Les ententes conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fourniront plus de 1,8 million de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Le plan d'action de la Première Nation de Tobique prévoit six initiatives locales. Parmi celles-ci, on compte notamment la mise à jour des politiques de logement pour permettre au personnel chargé du logement de prendre rapidement des décisions, l'amélioration du processus de collecte de données, la réalisation d'une étude de faisabilité sur la forte densité résidentielle pour aider à optimiser les nouveaux plans de lotissement et l'augmentation de la densité grâce à d'autres formes de logements et à la construction résidentielle.

Le plan d'action de la Première Nation de Bilijk prévoit six initiatives locales qui comprennent notamment la conception d'un nouveau lotissement mettant l'accent sur l'optimisation des logements et des espaces verts et l'accroissement des capacités du personnel administratif responsable du logement. Elles visent à soutenir la création de logements supplémentaires, des travaux d'immobilisations pour la construction d'un nouvel espace pour l'entreposage et l'entretien de l'équipement de construction et la création d'une nouvelle autorité en matière d'habitation pour superviser les affectations de logements ne relevant pas du chef et du conseil de bande.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide des logements, ainsi que des fonds supplémentaires une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

L'annonce d'aujourd'hui comprenait aussi le financement de quatre projets dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA) et de l'Initiative pour la création rapide de logements de la Stratégie nationale sur le logement, notamment :

La réparation de six logements au 13156, Route 105, communauté de la Première Nation de Tobique

financement de 90 000 $ dans le cadre de l'Offre aux gouvernements autochtones du FLA 135 000 $ de la Première Nation de Tobique



La réparation de 14 logements au 13094, Route 105, communauté de la Première Nation de Tobique

financement de 210 000 $ dans le cadre de l'Offre aux gouvernements autochtones du FLA 315 000 $ de la Première Nation de Tobique



La création de huit logements dans deux ensembles résidentiels de Muwin Crescent, communauté de la Première Nation de Bilijk

1,01 million de dollars par l'intermédiaire de la troisième phase du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements 260 000 $ de Services aux Autochtones Canada



Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec nos partenaires autochtones pour continuer de construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citations :

« C'est avec enthousiasme et fierté que nous annonçons aujourd'hui ces ententes dans le cadre de trois initiatives de la Stratégie nationale sur le logement. Il est essentiel d'éliminer les obstacles uniques au logement dans les communautés autochtones pour que les gens puissent demeurer dans leur communauté, près de leur famille et de leur culture. Nous continuerons à travailler avec les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce sont les collectivités des Premières Nations qui savent le mieux ce dont elles ont besoin en matière de logement. Ce gouvernement fédéral fait les choses différemment, et choisit de suivre l'exemple des Premières Nations et d'appuyer leur autodétermination dans des projets comme ceux-ci. Cela permet de répondre aux besoins uniques des collectivités et d'offrir aux enfants des Premières Nations les chances équitables de succès qu'ils méritent. » - L'honorable Patty Hadju, ministre des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay - Supérieur-Nord

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Ces investissements aident à concrétiser cet objectif pour un plus grand nombre de familles autochtones du Nouveau-Brunswick et de partout au pays. L'accélération de la construction de logements sûrs et abordables dans les communautés malécites (Wolastoqiyik) est un pas vers l'avant sur la voie de la réconciliation en répondant aux défis particuliers en matière de logement auxquels font face les Autochtones. » - Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton

« La Première Nation de Tobique est très heureuse de participer à une mesure incitative qui vise à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du Canada, et plus particulièrement dans les collectivités des Premières nations. Les collectivités des Premières nations comme celle de Tobique ont connu beaucoup de succès avec tous les programmes de la SCHL et se réjouissent de la mise en œuvre du Fonds pour accélérer la construction de logements au cours des quatre prochaines années. Au plaisir de collaborer ensemble à d'autres programmes à l'avenir.» - Kenneth Moulton, directeur, Travaux publics et Logement de la Première Nation de Tobique

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Jenica Atwin , députée fédérale de Fredericton , au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Ross Perley , chef de la Première Nation de Tobique.

, députée fédérale de , au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par , chef de la Première Nation de Tobique. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement) est un programme de la SNL s'élevant à 13,2 milliards de dollars. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL, lancée en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté son investissement de 1,5 milliard de dollars. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

