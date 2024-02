MOUNT PEARL, NL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous rendrons plus de logements disponibles au pays, à des prix que les gens peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Mount Pearl ont annoncé une entente qui vise à accélérer l'aménagement de plus de 180 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de 2000 logements au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 6,1 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Le plan d'action de la Ville de Mount Pearl prévoit sept initiatives locales répondant aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le financement permettra de modifier les plans des zones locales et de mettre fin au zonage d'exclusion afin d'accroître la densité des logements dans le centre-ville, près des réseaux de transport actif. Il appuiera l'aménagement de logements abordables en établissant un zonage d'inclusion et un fonds de réserve pour le logement abordable afin d'encourager la création de logements locatifs. De plus, le financement soutiendra les infrastructures pour accroître l'aménagement résidentiel et accélérer le traitement des demandes d'aménagement.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 600 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec la Ville de Mount Pearl. En soutenant la création d'un plus grand nombre de logements abordables, en augmentant la densité et en fournissant un soutien en matière d'infrastructure pour aider à construire des logements, la Ville de Mount Pearl s'assurera d'augmenter l'offre des types d'habitations dont elle a besoin pour résoudre la crise du logement. Nous continuerons de travailler avec les villes, les maires, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous changeons notre façon de construire des logements ici même. Nous ne pouvons y arriver qu'en travaillant avec les municipalités. Notre partenariat avec Mount Pearl nous aidera à construire plus de logements, plus rapidement, à un prix que peuvent payer les familles de travailleurs. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés et député fédéral de St. John's-Sud-Mount Pearl

« La Ville de Mount Pearl se consacre pleinement au logement, ce qui est une priorité clé de notre plan stratégique. Avec ce financement, notre ville est outillée pour aller de l'avant avec ses plans de croissance, dont l'objectif est de répondre aux besoins de notre population diversifiée. Grâce à une réflexion novatrice et à la collaboration avec le gouvernement, les promoteurs et les intervenants communautaires, nous permettrons à plus de gens d'avoir un chez-soi à Mount Pearl. » - Dave Aker, maire de Mount Pearl

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés et député fédéral de St. John's Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Dave Aker, maire de Mount Pearl.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada (SNL), un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL), un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

