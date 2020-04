Aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par la COVID-19

OTTAWA, le 22 avril 2020 /CNW/ - Les étudiants de niveau postsecondaire ressentent les impacts économiques de la COVID-19. Beaucoup d'entre eux se préparaient à commencer un emploi d'été au mois de mai et s'inquiètent maintenant de leur capacité de payer leur loyer et d'assumer leurs frais de subsistance de base. Pour ce qui est des nouveaux diplômés, plusieurs ont de la difficulté à se trouver un emploi valorisant. Ces jeunes sont à un point déterminant de leur vie, et nous devons faire tout notre possible pour leur offrir un avenir prometteur.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des mesures de soutien globales de presque 9 milliards de dollars destinées aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés. Ce plan les aidera à recevoir le soutien financer dont ils ont besoin cet été. Il les aidera aussi à poursuivre leurs études à l'automne, en plus d'aider beaucoup d'entre eux à acquérir les compétences nécessaires pour entreprendre leur carrière. Parmi ces mesures figurent notamment les suivantes :

La Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, une mesure proposée qui aiderait les étudiants et les nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d'urgence. Cette prestation fournirait 1 250 $ par mois aux étudiants admissibles ou 1 750 $ par mois aux étudiants admissibles ayant des personnes à charge ou un handicap. Cette prestation serait disponible du mois de mai jusqu'au mois d'août 2020.

La nouvelle Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, qui aidera les étudiants à acquérir de l'expérience et des compétences précieuses en prêtant main‑forte à leur communauté durant la pandémie de COVID‑19. Dans le cadre de la nouvelle Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, ceux qui choisiront d'aider notre pays et leur communauté recevront jusqu'à 5 000 $ pour leurs études à l'automne.

Le gouvernement du Canada compte également élargir le programme fédéral actuel visant l'emploi, le développement et la jeunesse. Cela créera notamment jusqu'à 116 000 emplois et stages cet été et au cours des prochains mois, afin d'aider les étudiants à trouver un emploi et à acquérir des compétences précieuses. De plus, pour aider les étudiants à continuer leurs études à l'automne, le gouvernement va mettre en place les mesures suivantes :

Doubler les Bourses d'études canadiennes pour tous les étudiants admissibles en 2020-2021, jusqu'à un montant de 6 000 $ pour ceux qui étudient à temps plein et jusqu'à 3 600 $ pour ceux qui étudient à temps partiel. Les bourses destinées aux étudiants ayant des personnes à charge et aux étudiants ayant une incapacité permanente seront également doublées.

Élargir l'admissibilité à l'aide financière pour les étudiants en éliminant les contributions attendues des étudiants et des conjoints d'étudiants en 2020-2021. Cela va permettre d'atténuer le fait que beaucoup d'étudiants et de familles auront de la difficulté à épargner pour payer leurs droits de scolarité cette année.

Bonifier le Programme de prêts d'études canadiens en augmentant le montant hebdomadaire maximal pouvant être offert aux étudiants en 2020-2021. Ce montant passera de 210 $ à 350 $.

Augmenter l'aide actuelle fondée sur les distinctions et destinée aux étudiants des Premières Nations, Inuits et de la Nation métisse qui poursuivent des études postsecondaires en accordant 75,2 millions de dollars de plus en 2020-2021.

Prolonger les bourses d'études supérieures en recherche et les bourses postdoctorales du gouvernement fédéral qui arrivent à échéance, et augmenter les subventions fédérales de recherche afin d'appuyer les étudiants et les boursiers de recherche postdoctorale. Le gouvernement va remettre 291,6 millions de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux. De plus, le gouvernement compte améliorer les opportunités d'emploi pour les étudiants de troisième cycle et les détenteurs d'une bourse de recherche postdoctorale par l'entremise du Centre national de recherches du Canada .

Ces programmes contribueront non seulement à ce que davantage d'étudiants obtiennent le soutien financier dont ils ont besoin, mais aussi à ce qu'ils aient les opportunités et l'expérience sur lesquels un grand nombre d'entre eux comptaient.

Le gouvernement continuera à surveiller et à réagir aux impacts de la COVID-19 sur la santé, ainsi qu'à ses répercussions sociales et économiques. Nous sommes prêts à prendre d'autres mesures, s'il y a lieu, pour stabiliser l'économie et limiter les effets de la pandémie sur les Canadiens.

Citations

« L'avenir de notre économie et de notre pays repose sur les opportunités et le soutien que nous offrons aujourd'hui aux étudiants canadiens. Pour avoir une reprise économique durable, nous avons besoin d'une main-d'œuvre solide et de bonnes possibilités d'emploi pour les jeunes. Cela signifie qu'il faut leur donner l'aide dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études et les encourager à servir leur communauté. Ensemble, nous traverserons cette période difficile. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 fournit aux Canadiens et aux entreprises de tous les secteurs, et ce, partout au pays, l'aide dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés actuelles et les mettre en position de réussir à la sortie de la crise. Les nouvelles mesures de soutien importantes que nous offrons aux étudiants et aux nouveaux diplômés témoignent du rôle central qu'ils joueront pour que le Canada sorte de ces temps difficiles plus fort que jamais. »

- L'hon. Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Accessibilité

« Pour veiller à ce que les étudiants de niveau postsecondaire puissent poursuivre leurs études à l'automne en toute confiance, notre gouvernement propose d'importantes mesures pour les soutenir. Qu'il s'agisse d'étudiants qui comptaient sur un emploi d'été pour payer leurs frais d'études ou de nouveaux diplômés qui prévoyaient commencer leur carrière, notre gouvernement s'occupe d'eux durant ces moments difficiles. »

- L'hon. Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

« Nos jeunes ont l'énergie et les compétences nécessaires pour contribuer à guérir nos communautés canadiennes d'un océan à l'autre. Notre gouvernement est déterminé à apporter des améliorations à des programmes comme Service jeunesse Canada pour faire en sorte que notre plus grande ressource - notre population - puisse faire sa part et réussir. Parce que les jeunes sont non seulement les leaders de demain, ils sont également les leaders d'aujourd'hui. »

- L'hon. Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Ayant passé la plus grande partie de ma carrière à enseigner à des étudiants et à essayer de les préparer à la vie en dehors des salles de classe, je comprends à quel point la situation actuelle doit être difficile et stressante pour eux. Nous vivons une période difficile, mais avec l'annonce d'aujourd'hui, comme promis, notre gouvernement offre aux étudiants canadiens le soutien et les opportunités dont ils ont besoin pour traverser cette période et continuer à aller de l'avant. »

- L'hon. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Faits saillants

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada devra déposer un projet de loi qui sera étudié par le Parlement.

devra déposer un projet de loi qui sera étudié par le Parlement. Environ 700 000 étudiants ont bénéficié de l'aide du Programme de prêts d'études canadiens en 2019-2020, à l'exception du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut , où la province ou le territoire gère des programmes d'aide financière pour les étudiants avec l'appui du gouvernement du Canada . De ce nombre, 71 % des étudiants ont bénéficié d'une bourse canadienne pour étudiants, sous une forme ou une autre, au terme d'une évaluation de leurs ressources, ce qui indique qu'ils sont plus susceptibles de venir de familles à revenu faible ou moyen.

, où la province ou le territoire gère des programmes d'aide financière pour les étudiants avec l'appui du gouvernement du . De ce nombre, 71 % des étudiants ont bénéficié d'une bourse canadienne pour étudiants, sous une forme ou une autre, au terme d'une évaluation de leurs ressources, ce qui indique qu'ils sont plus susceptibles de venir de familles à revenu faible ou moyen. Le gouvernement du Canada accordera une compensation supplémentaire au Québec, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut .

accordera une compensation supplémentaire au Québec, aux Territoires du Nord-Ouest et au . Le 30 mars 2020, le gouvernement du Canada a imposé un moratoire de six mois, sans intérêt, sur le remboursement des prêts d'études canadiens pour toutes les personnes qui sont actuellement en train de les rembourser.

a imposé un moratoire de six mois, sans intérêt, sur le remboursement des prêts d'études canadiens pour toutes les personnes qui sont actuellement en train de les rembourser. Le 8 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications temporaires au programme Emplois d'été Canada qui aideront les employeurs à embaucher du personnel d'été et permettront aux jeunes Canadiens d'avoir accès aux emplois dont ils ont besoin pendant cette période sans précédent. Ce programme contribuera à créer jusqu'à 70 000 emplois pour les jeunes de 15 à 30 ans.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca/

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/