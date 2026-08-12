Mise en garde à la population - Présence possible de Staphylococcus aureus dans des pâtisseries trompe-l'œil au citron et à la framboise fabriquées par la Boulangerie Pâtisserie La Belle Bleue inc. et vendues chez Mont Rose Pâtisserie et café de Granby

Québec, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Boulangerie Pâtisserie La Belle Bleue inc., située au 1865, rue Jean-Talon Est, à Montréal, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils sont susceptibles de contenir la bactérie Staphylococcus aureus.

Trompe l'oeil framboise Trompe l'œil citron

Dénomination du produit Format Lot visé « TROMPE L'ŒIL CITRON » ET « TROMPE L'ŒIL FRAMBOISE » UNITAIRE Unités vendues entre le 6 et le 8 août 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 8 août 2026, et ce, uniquement à l'établissement Mont Rose Pâtisserie et café, situé au 190, rue Principale, à Granby. Les produits étaient remis par un préposé à la demande et ils étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Les aliments contaminés par la bactérie Staphylococcus aureus ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade une personne qui les consomme. L'intoxication alimentaire par les staphylocoques se caractérise par une apparition brutale de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, de crampes et de diarrhée. Habituellement, les symptômes apparaissent de 30 minutes à 8 heures après la consommation des aliments contaminés et disparaissent après 24 heures.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5757

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et de l'Alimentation

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