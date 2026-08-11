Mise en garde à la population - Présence possible de E. coli dans du bœuf haché maigre préparé et vendu par l'entreprise Marché Atlas

QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Marché Atlas, située au 4265, rue Jean-Talon Est, à Saint-Léonard (Montréal), avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il est susceptible de contenir la bactérie E. coli productrice de shigatoxines.

Dénomination du produit Format Lot visé « BŒUF HACHÉ MAIGRE » Poids variable Unités portant la date d'emballage suivante :

31/07/26

Bœuf haché maigre

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé dans une barquette en polystyrène recouverte d'une pellicule de plastique. Il était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli dans tous les cas. La préparation de plats cuisinés, tels que sauce à spaghetti, pâté chinois ou pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie. Il est toutefois essentiel d'éviter la contamination croisée. Après avoir manipulé la viande crue, il faut nettoyer les surfaces et les ustensiles et se laver soigneusement les mains pour prévenir le transfert de la bactérie vers des aliments prêts à consommer.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli productrice de shigatoxines ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais leur consommation peut occasionner des maladies graves, voire mortelles. Elles se manifestent par de la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Ces symptômes apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associés. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter un médecin sans délai. La majorité des symptômes disparaissent dans les cinq à dix jours qui suivent.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5758

Source :

Relations médias

Direction des communications

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et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation