Agriculture de proximité et produits locaux - Québec souhaite augmenter la présence des aliments québécois sur les tables des restaurants

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Dans l'objectif de créer des conditions favorables au développement des fermes de proximité et de faciliter l'accès à leurs produits pour les consommateurs dans une diversité de lieux de vente, dont les restaurants, le gouvernement du Québec conclut un nouveau partenariat avec l'Association Restauration Québec (ARQ).

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, annonce l'octroi d'une aide financière de 425 000 $ à l'ARQ pour la tenue d'événements régionaux visant à renforcer les liens d'affaires entre les restaurateurs, les producteurs et les transformateurs.

Ces événements permettront également de mettre en valeur les produits issus des différentes régions du Québec dans les menus proposés aux consommateurs. Comptant 5 200 restaurateurs membres sur tout le territoire québécois, l'ARQ travaille de manière concertée pour augmenter la présence des aliments d'ici sur les tables des restaurants du Québec.

L'initiative de l'ARQ permettra notamment :

de faciliter la mise en relation entre les entreprises bioalimentaires et les restaurateurs;

de générer des occasions d'affaires structurantes dans toutes les régions;

d'accroître la préparation des entreprises bioalimentaires en vue de développer leurs ventes sur le marché de la restauration et de l'hôtellerie, en tenant compte des particularités logistiques et commerciales propres à ce secteur.

« Le secteur de la restauration est une vitrine incontournable pour valoriser le savoir-faire de notre industrie et faire découvrir les produits locaux à la population et aux touristes. Grâce à ce projet, les fermes de proximité et les entreprises de transformation alimentaire se rapprochent du secteur de la restauration, afin de faire rayonner encore davantage les aliments d'ici dans toutes les régions du Québec. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'Association Restauration Québec remercie sincèrement le ministre qui, par cette aide financière, renforce la mission que l'Association s'est donnée il y a longtemps, soit celle de mettre de l'avant, par différents moyens, les produits des transformateurs bioalimentaires d'ici auprès des restauratrices et des restaurateurs du Québec. Déjà, depuis plus de 15 ans, région par région, l'Association encourage la création de relations d'affaires entre les deux parties lors de ses Salons ARQ Contacts. Une belle façon d'encourager du même coup les artisans d'ici et l'économie régionale, et de faire découvrir les fabuleux produits locaux à la clientèle des établissements de restauration. »

Laurence-Olivier M.-Trudel, président-directeur général, Association Restauration Québec

Ce projet contribue à la mise en œuvre de la Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030 - Ouvrir l'horizon des possibles.

En 2024, au Québec, le marché de la restauration commerciale a généré des ventes totalisant 18,7 milliards de dollars.

Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030 - Ouvrir l'horizon des possibles

