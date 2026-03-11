Absence de la mention « Garder réfrigéré » sur l'étiquette de cretons et de foie gras en pot de verre préparés et vendus par l'entreprise Boucherie Comtoise

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Boucherie Comtoise, située au 2871, boulevard Saint-Charles, à Kirkland, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas été conservés au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré »
« Foie gras »
250 ml
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque: classe 1 Numéro de référence: 5667
Source: Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected] Québec.ca
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
