GATINEAU, QC, le 27 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer, en partenariat avec Loto-Québec, la concrétisation du projet de centre des congrès à Gatineau sur le terrain du complexe Hôtel-Casino du Lac-Leamy. Financé à hauteur de 50 M$ par Loto-Québec, le projet permettra à Gatineau de disposer rapidement d'installations modernes et plus spacieuses qui répondront aux besoins de la région en matière de tourisme d'affaires. Il traduit par ailleurs l'engagement du gouvernement de doter Gatineau et l'Outaouais d'installations à la mesure de leur potentiel touristique et événementiel.

Agrandissement du complexe Hôtel-Casino du Lac-Leamy - Centre des congrès à Gatineau : le gouvernement pose un geste significatif pour le développement du tourisme d’affaires en Outaouais (Groupe CNW/Cabinet de la ministre du Tourisme) Agrandissement du complexe Hôtel-Casino du Lac-Leamy - Centre des congrès à Gatineau : le gouvernement pose un geste significatif pour le développement du tourisme d’affaires en Outaouais (Groupe CNW/Cabinet de la ministre du Tourisme) Agrandissement du complexe Hôtel-Casino du Lac-Leamy - Centre des congrès à Gatineau : le gouvernement pose un geste significatif pour le développement du tourisme d’affaires en Outaouais (Groupe CNW/Cabinet de la ministre du Tourisme)

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation, Mme Suzanne Tremblay, et le président et chef de la direction de Loto-Québec, M. Jean-François Bergeron, en ont fait l'annonce aujourd'hui, à Gatineau, en compagnie de plusieurs acteurs des communautés d'affaires et touristique.

Le gouvernement du Québec voit dans ce projet la meilleure solution en matière de coûts, d'échéancier et de capacité pour accueillir plus d'événements d'envergure, attirer les touristes d'affaires en plus grand nombre et générer des retombées économiques pour l'Outaouais. L'agrandissement du complexe Hôtel-Casino Lac-Leamy permettra de faire passer les espaces de congrès disponibles à plus de 100 000 pi2. L'investissement et les travaux seront assumés par Loto-Québec, qui assurera la gestion et l'opération du centre des congrès avec le soutien, notamment, du ministère du Tourisme. Les espaces de congrès existants du complexe Hôtel-Casino du Lac-Leamy demeureront en activité durant les travaux.

Les avantages du site sont nombreux.

Délai de réalisation rapide (environ 24 mois), puisqu'il s'agit d'agrandir des espaces sur un site dont Loto-Québec est déjà propriétaire.

Site déjà en activité pouvant être adapté rapidement pour accueillir un plus grand volume d'activités en misant sur l'efficience et la synergie des ressources déjà en place.

Choix budgétaire responsable à coût nul pour les citoyens de Gatineau.

Site dans le périmètre du centre-ville et facile d'accès, à proximité des axes routiers, avec une grande capacité d'accueil et des espaces de stationnement en grand nombre.

Soutien pour augmenter les retombées du tourisme d'affaires à Gatineau et en Outaouais

En 2023, le tourisme d'affaires a généré plus de 2,2 milliards de dollars en dépenses touristiques au Québec. Afin d'atteindre l'objectif ambitieux de 2,5 milliards en dépenses touristiques d'ici 2026, et pour assurer que l'Outaouais bénéficie encore davantage des retombées, le gouvernement du Québec annonce des sommes additionnelles allouées à Tourisme Outaouais.

Le gouvernement partage la volonté des acteurs locaux de faire en sorte que le tourisme d'affaires contribue à dynamiser le centre-ville de Gatineau et l'Outaouais. C'est pourquoi, afin de soutenir le développement touristique de la région, notamment celui du centre-ville, le ministère du Tourisme octroie 1,5 million de dollars à Tourisme Outaouais pour appuyer ses efforts de démarchage visant à attirer de nouveaux événements d'affaires et pour mettre en place des initiatives pour favoriser la découverte d'activités et d'attraits de la région.

Dans la foulée de cette annonce, un comité directeur sur le tourisme d'affaires en Outaouais sera rapidement mis en place. Il réunira les principaux acteurs régionaux, dont Tourisme Outaouais, afin d'assurer que les retombées du projet soient maximisées pour toute la région, y compris le secteur du Vieux-Hull, au centre-ville.

Soutien à l'offre touristique hivernale de la région

Finalement, le ministère du Tourisme bonifie de 1 million de dollars son soutien à Tourisme Outaouais afin d'appuyer le développement de l'offre touristique hivernale, ce qui lui permettra d'attirer plus de visiteurs pendant la saison froide et ainsi d'augmenter les retombées économiques du tourisme dans la région. L'aide financière précédente de 1 million de dollars a notamment contribué à l'organisation du premier Igloofest de Gatineau.

Citations

« Gatineau et l'Outaouais disposent de tous les atouts pour s'imposer comme une destination de tourisme d'affaires de premier plan. Grâce à cette nouvelle infrastructure et à la gestion assurée par Loto-Québec, un partenaire reconnu pour son expertise événementielle, notre gouvernement livre un projet à la hauteur des ambitions du milieu. Le tourisme est un véritable moteur de développement économique, et je me réjouis de voir Gatineau, l'une des grandes portes d'entrée touristiques du Québec, mieux positionnée que jamais pour en récolter les retombées. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un nouveau geste qui est posé de la part de notre gouvernement pour rétablir l'équilibre face aux autres régions du Québec. Nous passons de la parole aux actes avec un projet qui permettra à Gatineau d'avoir une offre en tourisme d'affaires qui se démarque et qui engendrera des retombées économiques pour toute la région. En attirant plus de congrès, d'événements et de visiteurs, les nouveaux espaces de congrès contribueront à augmenter l'afflux de touristes toute l'année. Après que la ville de Gatineau ait été reconnue comme troisième porte d'entrée officielle, l'annonce vient une fois de plus confirmer nos intentions de livrer notre promesse de rattrapage ».

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'annonce d'aujourd'hui concrétise un engagement important de notre gouvernement : doter l'Outaouais d'un nouveau centre des congrès à la hauteur de son potentiel. Avec ce projet structurant, notre gouvernement livre un résultat concret, porteur et ambitieux. Grâce à l'augmentation de notre capacité d'accueil pour les congrès et les événements, Gatineau pourra attirer plus de visiteurs, générer des retombées économiques durables et rayonner encore davantage sur les scènes québécoise et internationale. Le site retenu permet une réalisation rapide et efficace, et concrétise le rôle de l'Outaouais comme troisième porte d'entrée au Québec. Avec ce projet, c'est toute la communauté qui est gagnante. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation

« Loto-Québec est fière de contribuer une fois de plus à la vitalité de Gatineau et de l'Outaouais. L'agrandissement de notre centre des congrès permettra à la région d'être beaucoup plus concurrentielle, et ainsi d'attirer des événements de plus grande envergure dont les retombées profiteront à toute la collectivité. »

Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec

« L'annonce de cette nouvelle infrastructure représente une belle occasion pour le développement du tourisme d'affaires dans la région. Tourisme Outaouais œuvre depuis plusieurs années à rallier les partenaires du milieu autour de ce projet afin que la région se dote de plus grands espaces pour accueillir des congrès et des événements nationaux et internationaux d'envergure, à l'image de son statut de troisième porte d'entrée touristique officielle au Québec. Par ailleurs, les deux sommes additionnelles annoncées aujourd'hui nous aideront à soutenir des initiatives qui augmenteront la portée de cet investissement à travers l'Outaouais. »

Geneviève Latulippe, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Faits saillants

Ce projet favorisera la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. En 2023, l'Outaouais comptait plus de 870 entreprises, représentant plus de 17 500 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 685 millions de dollars en 2022.

Le tourisme d'affaires au Québec en 2023, c'était : un peu plus de 2,5 millions de touristes, dont 30 % venaient de l'international; quelque 11,5 millions de nuitées.



Ministère du Tourisme sur les réseaux sociaux

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source, Renseignements, Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, [email protected] ; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications , Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected] ; Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, Loto-Québec, Tél. : 514 499-5151, [email protected]