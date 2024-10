Publication du rapport Un avenir en commun : regard sur nos communautés de langue officielle en situation minoritaire

GATINEAU, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, a dévoilé aujourd'hui son rapport Un avenir en commun : regard sur nos communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Cet état des lieux met en lumière la réalité actuelle des communautés de langue officielle en situation minoritaire, celles-ci étant souvent en première ligne en ce qui a trait aux défis liés aux langues officielles à travers le Canada.

Dans ce rapport, le commissaire braque les projecteurs sur de nombreux défis auxquels ces communautés font face, notamment en ce qui a trait au continuum de l'apprentissage, les dossiers intergouvernementaux, certains éléments essentiels à leur vitalité ainsi que l'importance de données fiables, lesquelles sont nécessaires pour brosser un portrait clair de leur condition. Le document souligne également la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les communautés francophones du pays, et la position unique dans laquelle évolue la communauté d'expression anglaise du Québec.

De plus, il comprend des pistes de solution qui s'adressent aux personnes qui ont le pouvoir de changer les choses, que ce soit au niveau politique, institutionnel ou social. Il est maintenant temps, pour elles, de prendre des mesures concrètes pour réaliser les engagements inscrits dans la partie VII de la Loi, qui vise à assurer le développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle.

Citation

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire démontrent, par leur existence et leur vitalité, que les deux groupes linguistiques ont leur place dans ce pays. Avec les peuples autochtones, ces communautés font partie intégrante du projet que nous appelons le Canada. Il est essentiel que les paliers de gouvernement travaillent main dans la main et qu'ils prennent des mesures concrètes pour mieux faire connaître les communautés et leurs réalités à travers le pays, et trouver des solutions pérennes aux défis qui mettent en péril leur vitalité. »

- Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

Liens connexes

Un avenir en commun : regard sur nos communautés de langue officielle en situation minoritaire

Infographie

Suivez-nous sur Instagram, Facebook, X et LinkedIn.

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias: Commissariat aux langues officielles, Téléphone : 819-420-4879, Numéro sans frais : 1-877-996-6368, Courriel : [email protected]