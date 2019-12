Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture - Montréal s'engage à hausser la qualité de son cadre bâti et de ses milieux de vie en mettant à contribution toutes les disciplines du design et de l'architecture

MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a posé un geste fort en faveur de la qualité du cadre bâti montréalais. En adoptant l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et architecture, elle s'est engagée à miser sur la durabilité, la créativité et l'innovation et à faire des designers et des architectes des alliés pour réussir sa transition écologique et sociale.

L'Agenda s'inspire des meilleures politiques en matière de design et d'architecture adoptées à travers le monde. Il a été élaboré à la suite d'une vaste démarche de consultation qui a mobilisé les équipes internes de la Ville de Montréal, l'écosystème d'affaires montréalais en design et en architecture et la société civile. Cet Agenda définit des critères de qualité en design et en architecture et détermine des priorités d'action. L'ensemble des plans et des politiques de la Ville, incluant ceux à venir, devront respecter les balises dictées par l'Agenda. Il engage tous les services, les arrondissements et les organismes paramunicipaux dans les voies de l'exemplarité, de l'expérimentation et de l'innovation.

« Montréal bénéficie d'un riche bassin de personnes talentueuses dans toutes les disciplines du design et d'un écosystème diversifié et effervescent d'entreprises, d'universités et de centres de recherche pour assurer sa vitalité économique. Je remercie celles et ceux qui se sont impliqués dans l'élaboration de ce premier Agenda montréalais. Cette démarche en est une de mobilisation qui vise à se donner les moyens de privilégier la qualité à Montréal et ainsi pleinement mériter notre statut de Ville UNESCO de design », s'est réjoui le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry.

La démarche s'appuie sur près de 30 années d'actions municipales en design et en architecture, l'expertise et la notoriété d'un Bureau du design de la Ville, un statut de Ville UNESCO de design et l'adoption imminente d'une Stratégie québécoise de l'architecture qui reconnaîtra les particularités de Montréal, métropole du Québec.

Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en 2006. Elle a alors intégré le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, qui compte à ce jour 246 Villes dans 7 pôles de créativité (artisanats et arts populaires, arts numériques, cinéma, design, gastronomie, littérature, musique), dont 40 Villes en design. En attribuant ce statut à Montréal, l'UNESCO a reconnu le potentiel des designers et leur contribution à l'avenir de Montréal, ainsi que l'engagement et la détermination de la Ville de Montréal, des gouvernements et de la société civile à miser sur cette force pour améliorer la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais. La désignation de Montréal a été reconduite en juin 2016, à la suite d'un bilan décennal applaudi et cité en exemple par l'UNESCO.

