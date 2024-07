La date limite pour présenter une demande est le 6 septembre 2024.

TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - AGE-WELL a le plaisir d'annoncer le lancement du Défi d'impact national d'AGE-WELL : Solutions pour vieillir en bonne santé, l'un des concours de présentation les plus dynamiques et inspirants au Canada.

Le concours de présentation 2024 de AGE-WELL mettra en vedette les meilleurs innovateurs du secteur de la technologie et du vieillissement au Canada. (Groupe CNW/AGE-WELL)

Le concours annuel reconnaît les meilleures entreprises en démarrage et appuie l'entrepreneuriat dans le secteur de la technologie du vieillissement au Canada. Tout entrepreneur ou toute entreprise en démarrage détenant une solution technologique qui peut améliorer la santé et la qualité de vie des personnes âgées ou celles de leurs aidants naturels peut y participer. La technologie ou le service doit être sur le marché, ou près d'y entrer.

La date limite pour soumettre une candidature est le 6 septembre 2024 à 23 h 59, heure de l'Est. À partir de ces candidatures, les finalistes seront sélectionnés pour présenter leurs innovations à un groupe de juges experts le 24 octobre dans le cadre de la conférence annuelle d'AGE-WELL qui aura lieu à Edmonton, en Alberta.

Le gagnant du concours de cette année recevra 25 000 $ en espèces ainsi que des prix en nature. Le finaliste en deuxième place pourrait être admissible à un prix de 5 000 $. De plus, un prix Choix du public sera décerné en fonction des votes en ligne du public.

Pour présenter une demande ou pour en savoir plus sur le Défi d'impact national d'AGE-WELL : Solutions pour vieillir en bonne santé, veuillez consulter la page principale du concours.

« Nous sommes ravis d'organiser cet événement phare qui met en vedette des innovateurs de premier plan dans le secteur de la technologie du vieillissement au Canada dont les innovations sont conçues pour transformer l'expérience du vieillissement en santé tout au long de la vie », affirme Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. « Le concours témoigne de l'engagement d'AGE-WELL à accélérer le développement de produits de vieillissement en santé qui auront une incidence significative sur la qualité de vie des personnes âgées au Canada ainsi que celle de leurs aidants naturels, tout en contribuant au renforcement du secteur de la technologie du vieillissement au Canada. »

Au cours des dix dernières années, AGE-WELL a été un catalyseur de l'innovation technologique permettant aux personnes âgées de mener une vie saine, indépendante et active tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement en croissance.

L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est le principal commanditaire du Défi d'impact national : Solutions pour vieillir en bonne santé de cette année, avec le soutien de Bereskin & Parr.

Au sujet d'AGE‑WELL :

AGE-WELL est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. En tant que réseau pancanadien dynamique ayant une portée mondiale, AGE-WELL a mobilisé une vaste communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui apportent un changement significatif dans la vie des personnes âgées canadiennes et de leurs aidants naturels. AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui favorise le vieillissement en santé, tout en faisant progresser le secteur de la technologie du vieillissement au Canada. Les programmes novateurs d'AGE-WELL sont financés par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et du Programme des réseaux de centres d'excellence. Découvrez comment AGE-WELL change l'avenir du vieillissement : https://agewell-nce.ca/fr/accueil

Pour obtenir d'autres renseignements, écrivez à l'adresse : [email protected].