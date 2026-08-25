Ag Growth International fait l'objet d'une enquête après que des contretemps liés à un projet au Brésil ont entraîné une chute de 20 % du cours de son action

TORONTO, 25 août 2026 /CNW/ -- Berger Montague (Canada) PC, l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens représentant les investisseurs dans le cadre de recours collectifs d'actionnaires, étudie actuellement la possibilité d'intenter un recours collectif d'actionnaires contre Ag Growth International Inc. (« Ag Growth » ou la « Société ») (TSX : APN) au nom des investisseurs qui ont acheté des titres d'Ag Growth et qui les ont détenus après le 29 juillet 2026.

Sur quoi porte cette enquête ?

À partir de fin 2024, Ag Growth a conclu des accords visant à développer au Brésil des projets d'infrastructures agricoles à grande échelle, financés par la Société. Ag Growth a annoncé des résultats records pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2024 et a publié des perspectives optimistes pour 2025. L'enquête vise à déterminer si Ag Growth a correctement informé ses actionnaires des risques liés au financement de son projet brésilien et à ses créances.

Qui est Ag Growth ?

Ag Growth International Inc. est un fabricant mondial d'équipement et d'infrastructures de manutention, d'entreposage et de conditionnement des céréales, des semences et des engrais pour les marchés agricoles du monde entier. Les actions ordinaires d'Ag Growth sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier AFN.

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Associé, Berger Montague (Canada) PC

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Parajuriste et chef de bureau

Berger Montague (Canada) PC

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