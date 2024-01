African Mining Indaba 2024 : SANY sert cette terre passionnante depuis 22 ans

CHANGSHA, Chine, 24 janvier 2024 /CNW/ - L'African Mining Indaba 2024 aura lieu au Cape Town International Convention Centre (CTICC) du 5 au 8 février. SANY, qui participera à l'événement sous le thème « SANY mondialisé, SANY numérisé, SANY localisé » sera au kiosque L41 pour discuter de ses dernières technologies et de ses solutions d'exploitation minière durable ciblées avec ses clients.

African Mining Indaba 2024 SANY sert cette terre passionnante depuis 22 an (PRNewsfoto/SANY Group)

« Nous sommes ravis de présenter nos solutions minières à des professionnels de partout dans le monde qui se rassemblent pour assister à un seul événement. Celui-ci nous permet d'interagir avec des clients qui ont tous la même passion, à savoir les intérêts miniers en Afrique », a déclaré Samuel Zhang, directeur général national de SANY International South Africa. Les équipes de direction chinoise et sud-africaine seront sur place tout au long de l'événement pour interagir avec les participants.

Un tout nouveau centre de distribution pour un meilleur service

SANY sert l'Afrique depuis 22 ans, depuis la livraison du premier équipement de SANY au Maroc en 2002. En 2006, l'équipe sud-africaine de SANY a établi un siège social à Boksburg, puis a étendu ses succursales à Middelburg, Rustenburg et Richards Bay les années suivantes. Afin d'assurer la livraison rapide des pièces de rechange et d'offrir de meilleurs services, SANY a lancé un centre de distribution de pièces de pointe à Olifantsfontein (Midrand), en novembre dernier. Le centre de distribution de 20 000 m2 raccourcira en grande partie le cycle de livraison, répondra aux divers besoins des clients et augmentera le stock de pièces de rechange d'environ 170 millions de rands à 270 millions de rands.

SANY dispose d'un groupe complet de prestataires de services pour la coordination de la logistique et de la distribution dans la région de la Communauté de développement d'Afrique australe, avec une équipe logistique responsable de la préparation et de l'expédition des commandes en temps opportun, conformément aux exigences des clients. Par conséquent, SANY se targue d'un délai de livraison rapide dans la région, avec une disponibilité des pièces de rechange supérieure à 90 % et un taux de préparation stable à 100 %. La disponibilité des pièces de rechange a une incidence positive sur le service à la clientèle, en particulier sur la réduction des temps d'arrêt.

Le 15 novembre 2023, la première pierre du siège social de SANY South Africa a été posée à Johannesburg. Une fois le projet terminé, la base sera un centre régional de fabrication, un centre logistique et une réserve de talents avec une capacité de production annuelle de plus de 3 000 machines.

Dans un monde en proie aux changements climatiques, les mesures de décarbonisation jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions. L'équipe de SANY South Africa discutera de solutions à faibles émissions de carbone avec les clients participants à l'événement, soulignant la détermination de l'entreprise à bâtir un monde plus propre, plus vert et plus durable.

