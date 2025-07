SHANGHAI, 30 juillet 2025 /CNW/ - À la fin de juin, SANY a officiellement commencé la construction d'une centrale photovoltaïque de 10 MW au Zimbabwe. Le projet, entrepris par une société minière chinoise, constitue le premier projet d'énergie solaire de SANY au Zimbabwe et le premier en Afrique à adopter le modèle d'affaires novateur « EP+F », qui intègre l'ingénierie, l'approvisionnement et le financement dans une solution personnalisée pour répondre aux besoins financiers des clients.

SANY renforce son empreinte énergétique verte en Afrique grâce à des projets solaires révolutionnaires (PRNewsfoto/SANY Group)

Ce projet adopte les modules photovoltaïques à haut rendement 710 mis au point par SANY, associés à des onduleurs de pointe et à des supports à haute résistance. Avec une capacité installée totale de 10 MW, le projet devrait être raccordé au réseau d'ici la fin de 2025. Une fois opérationnel, il devrait générer 18 millions de kWh par an, ce qui atténuera considérablement la pénurie d'électricité au Zimbabwe, assurera l'approvisionnement en électricité pour les industries locales et les moyens de subsistance des populations, et contribuera à la transformation vers les énergies à faibles émissions de carbone dans toute la région.

En tant que premier modèle d'affaires « EP+F » de SANY Silicon Energy, le projet offre un cadre reproductible pour les futures collaborations internationales en matière d'énergie renouvelable. En réduisant considérablement le fardeau financier pour les clients, le modèle améliore l'accessibilité et la faisabilité de l'adoption de l'énergie propre dans les marchés émergents. Le client a exprimé sa confiance dans la coopération future avec SANY dans des domaines plus étendus, y compris les microréseaux, les camions électriques et l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques.

Il ne s'agit pas du premier projet photovoltaïque de SANY en Afrique. À la fin de 2024, le projet de microréseau minier de SANY a été raccordé au réseau en Zambie après quatre mois de construction; il s'agissait du premier et du plus grand projet à unité unique « énergie solaire + stockage + diesel » d'Afrique. La première phase du projet, qui a été mise en service, peut générer environ 16 millions de kWh d'électricité par an, permettant aux clients d'économiser plus de 20 millions de yuans en coûts d'électricité, ce qui représente près de 30 % de leurs dépenses totales de production. À la suite de cette étape importante, SANY a successivement signé trois projets de microréseau en Zambie, contribuant ainsi à la transition énergétique de l'Afrique.

Après 23 ans d'amitié avec l'Afrique, la coopération de SANY avec le continent s'est étendue au-delà du commerce d'équipements pour devenir une collaboration plus durable. Aujourd'hui, SANY compte 15 filiales avec des succursales dans plus de 30 pays. Soutenu par 13 concessionnaires de confiance, l'équipement de SANY fonctionne dans plus de 50 pays et régions. Simultanément, SANY s'est engagée à promouvoir le développement local et les moyens de subsistance des populations. En Afrique, plus de 50 % de sa main-d'œuvre est recrutée sur place, offrant plus de 5 000 possibilités d'emploi locales. À l'avenir, SANY continuera de tirer parti de ses forces en matière de technologie et de gestion pour bâtir une chaîne d'approvisionnement locale robuste et ainsi soutenir la croissance de l'énergie verte et de l'économie en Afrique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2740176/img_v3_02ol_4e179488_c55c_44e7_b8d0_0b198002fb7m.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/5435697/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Jiawei Zhao, [email protected]