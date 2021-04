RICHMOND HILL, ON, le 6 avril 2021 /CNW/ - Bureau en Gros fournira jusqu'à trois heures payées à ses employés pour qu'ils puissent recevoir le vaccin contre la COVID-19, lorsqu'il sera disponible dans leur juridiction locale. Pour aider ses employés à prendre une décision éclairée concernant leur santé, Bureau en Gros fournira également des ressources éducatives et des séances d'information sur le vaccin avec un professionnel de la santé.

« En tant que l'un des plus grands détaillants nationaux au Canada, nous reconnaissons le rôle important que nous jouons dans la vie de nos employés, de nos clients et des collectivités que nous servons », a déclaré Wanda Walkden, cheffe des ressources humaines et de la gestion des talents chez Bureau en Gros. « Nous voulons nous assurer que nos employés aient accès à l'information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée, alors que les efforts de vaccination continuent d'être déployés partout au Canada. Soutenir la santé et la sécurité des employés est une responsabilité que nous prenons au sérieux et payer à nos employés les heures nécessaires pour recevoir le vaccin, s'ils le souhaitent, fait également partie de cet engagement. »

L'approche de Bureau en Gros consiste à s'assurer que ses employés disposent de toutes les ressources nécessaires pour prendre une décision éclairée pour eux-mêmes et leurs familles. En plus d'une séance d'information virtuelle avec ses partenaires en santé, les employés de Bureau en Gros et leurs proches qui sont admissibles aux services ont accès à des soins de santé virtuels individualisés, à un programme d'aide aux employés, et à d'autres ressources pour les aider à prendre des décisions concernant leur santé. Pendant la pandémie, Bureau en Gros a également fourni à ses employés des congés de maladie.

Programme Magasinez en sécuritéMC de santé et sécurité en magasin :

Afin de maintenir un environnement de travail et de magasinage sécuritaire pour les employés et les clients, les magasins Bureau en Gros continuent de respecter son programme Magasinez en sécuritéMC. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, de désinfection, le port du masque, les stations sanitaires et l'application mobile Magasinez en sécurité qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise offre cinq établissements de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples/Bureau en Gros s'engage auprès des petites entreprises et des consommateurs en leur proposant des milliers de nouveaux produits des meilleures marques, une offre de services élargie au Centre de solutions et des contenus informatifs par le biais de son blogue et de sa série d'orateurs de l'espace Sous les projecteurs. Staples/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider les clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: pour les médias : Kathleen Stelmach, Staples/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 578, [email protected]; Noah Gomberg, Golin, 437-246-3975, [email protected]

Liens connexes

http://www.staples.ca