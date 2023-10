Nommé meilleur programme de fidélité du Canada dans quatre des catégories les plus populaires, dont Meilleur programme de fidélité de société aérienne

MONTRÉAL, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le programme de fidélité Aéroplan d'Air Canada a encore une fois fait bonne figure aux prix Canada's Choice 2023 de RewardsCanada.ca. Aéroplan et ses partenaires de cartes de crédit ont remporté la plus haute distinction dans quatre catégories, dont, encore cette année, celle de Meilleur programme de fidélité de société aérienne. Un nombre record de membres de programmes de fidélité canadiens ont voté pour les meilleurs programmes de fidélité et de cartes de crédit au Canada.

Le programme de fidélité Aéroplan d’Air Canada a encore une fois fait bonne figure aux prix Canada’s Choice 2023 de RewardsCanada.ca. (Groupe CNW/Air Canada)

« Rentrer au bercail récompensés de ces prix Canada's Choice reflète l'engagement qu'a pris Aéroplan de se tailler une place comme programme favori de primes aériennes au Canada, en plus d'offrir les meilleures cartes de crédit assorties de primes voyages, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits, d'Air Canada. Nous partageons fièrement cette distinction avec nos employés, nos partenaires et nos plus de huit millions de membres actifs d'Aéroplan au Canada et dans le monde. »

Dans le cadre des prix Canada's Choice 2023, Aéroplan et ses partenaires se sont classés au premier rang dans les catégories suivantes :

Meilleur programme de fidélité de société aérienne (Aéroplan)

Meilleure carte de crédit générale assortie de primes voyages (carte Visa Infinite TD Aéroplan)

Meilleure carte de crédit de société aérienne (carte Visa Infinite TD Aéroplan)

Meilleure carte de crédit prestige (carte Visa Infinite Privilège TD Aéroplan)

« Cette année, le résultat du vote montre bien à quel point les programmes de fidélité et les émetteurs de cartes de crédit de grande envergure se sont imposés dans les habitudes du public, a indiqué Patrick Sojka, fondateur de Rewards Canada. D'ailleurs, cette année marque un record : plus de 82 000 personnes ont voté pour leur programme préféré, soit quatre fois plus qu'en 2022. »

Aéroplan ne cesse de déployer de nouveaux moyens d'obtenir des récompenses et de collaborer avec ses partenaires pour créer des avantages exclusifs, un incontournable pour les voyageurs aguerris ou occasionnels. En outre, les titulaires d'une carte de crédit Aéroplan accumulent rapidement des primes; ils obtiennent en effet des points pour chaque dollar dépensé et des avantages exclusifs, notamment des tarifs préférentiels sur les primes aériennes d'Air Canada.

Relancé en 2020, le programme Aéroplan offre des partenariats de classe mondiale à ses membres. Outre les 45 transporteurs (et plus) de premier ordre pour les primes aériennes, le programme a été étendu à des détaillants comme Starbucks et la LCBO (Ontario), et à d'autres partenaires de voyage comme Uber, pour offrir régulièrement d'excellentes offres. De plus, Aéroplan a récemment mis sur pied le programme BonPlan Aéroplan, qui comprend plus de 7 000 hôtels à l'échelle mondiale, fournissant ainsi aux membres des façons encore plus variées d'échanger leurs points Aéroplan.

