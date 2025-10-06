Cette année, la Semaine du jumelage des points Aéroplan se déroule du 6 au 12 octobre 2025

Les points Aéroplan donnés à la Fondation Air Canada pour son Programme de transport hospitalier seront égalés par Aéroplan et ses partenaires, soit la TD, la CIBC et American Express, jusqu'à concurrence de 10 millions de points chacun

Le Programme de transport hospitalier offre le transport aux enfants devant voyager pour obtenir des soins et des traitements médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La Semaine du jumelage des points Aéroplan visant à soutenir le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada débute aujourd'hui et se déroule jusqu'au 12 octobre 2025. Grâce aux généreux dons des membres Aéroplan, le programme soutient des familles canadiennes dont les enfants doivent voyager pour recevoir des soins et des traitements médicaux.

Pendant la Semaine du jumelage des points, Aéroplan et ses partenaires, la TD, la CIBC et American Express, unissent leurs forces pour égaler les points Aéroplan donnés par les membres Aéroplan. Pour chaque point donné par un membre Aéroplan, le partenaire correspondant donnera un point supplémentaire, jusqu'à concurrence de 10 millions de points par partenaire. Comme Aéroplan verse également une contribution équivalente, le don du membre verra ses retombées multipliées par trois, jusqu'à concurrence de 10 millions de points. L'objectif est de recueillir collectivement le plus grand nombre de points possible afin d'appuyer les besoins en matière de transport aérien pour des enfants malades.

L'an dernier, les partenaires d'Aéroplan, la TD et la CIBC, ont égalé les dons des membres Aéroplan, aidant ainsi la Fondation Air Canada à atteindre le nombre incroyable de 47 millions de points, qui ont ensuite été remis à des hôpitaux pédiatriques partout au Canada dans le cadre du Programme de transport hospitalier.

« Les familles qui s'adressent à nous viennent de toutes les provinces du Canada, et pour beaucoup d'entre elles, les soins spécialisés ne sont tout simplement pas offerts dans la communauté où elles habitent, a affirmé Kelly Thorstad, directrice générale par intérim des Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada. Le Programme de transport hospitalier est un partenaire essentiel pour rendre ces soins accessibles. Depuis plus de 20 ans, ce programme a permis d'alléger le fardeau financier des familles qui autrement n'auraient pas pu se permettre de faire des allers-retours répétés pour le traitement de leur enfant. Il a apporté une aide inestimable dans la vie de nos patients et de leurs proches. »

« La Semaine du jumelage des points Aéroplan continue d'être l'une des initiatives les plus importantes pour le Programme de transport hospitalier, a déclaré Valérie Durand, porte-parole de la Fondation Air Canada. C'est l'occasion pour tous d'apporter un changement durable dans la vie de tant de familles et d'enfants, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers les membres Aéroplan et nos partenaires pour leur générosité année après année ».

Le Programme de transport hospitalier en action

Le programme bénéficie à des enfants comme Maddox. Peu après sa naissance, les médecins ont découvert chez Maddox de multiples fractures inexpliquées dues à une maladie génétique rare qui rend les os fragiles et cassants. Ce diagnostic a marqué le début du long chemin de Maddox et de sa famille pour trouver à la fois réponses, force et résilience.

Grâce au Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada, Maddox peut se rendre à Montréal depuis sa ville natale du Cap-Breton, accompagnée de sa famille, pour y recevoir les soins spécialisés dont elle a besoin de la part d'une équipe internationalement reconnue des Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada, réputée pour le traitement des maladies osseuses rares et complexes.

L'aide reçue au fil des ans a permis à Maddox d'accéder à des interventions chirurgicales et à des traitements critiques qui ont vraiment changé son quotidien. Aujourd'hui, son esprit rayonne et son histoire incarne l'espoir, la force et le pouvoir des efforts collectifs.

À propos du Programme de transport hospitalier

La Semaine du jumelage des points Aéroplan est la plus importante collecte de fonds annuelle pour le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada. Voici comment elle permet aux enfants et à leur famille de se rendre à destination pour des soins médicaux :

les points donnés servent à organiser le transport des patients, accompagnés d'un parent ou d'un tuteur, à bord d'un vol d'Air Canada ou d'un transporteur partenaire;

créé en 2003, le Programme de transport hospitalier collabore avec les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, qui soutiennent les hôpitaux pédiatriques canadiens suivants : le BC Children's Hospital (Colombie-Britannique), Alberta Children's Hospital (Alberta), Stollery Children's Hospital (Alberta), Jim Pattison Children's Hospital (Saskatchewan), HSC Children's Hospital (Manitoba), Children's Hospital, London Health Sciences Centre (Ontario), McMaster Children's Hospital (Ontario), le CHEO (Ontario), The Hospital for Sick Children (Ontario), l'Hôpital de Montréal pour enfants (Québec), Le CHU Sainte-Justine (Québec), le CHU de Québec (Québec), IWK Health (Les Maritimes) et Janeway Children's Hospital (Terre-Neuve-et-Labrador);

le programme soutient également les Hôpitaux Shriners pour enfants (Québec) et la Fondation David Foster;

en 2024, 379 vols ont été organisés pour 129 enfants et leur famille grâce au Programme de transport hospitalier;

toujours en 2024, 47 millions de points Aéroplan ont été amassés pendant la Semaine du jumelage des points Aéroplan au profit du Programme de transport hospitalier.

Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, ainsi que sur son Programme de transport hospitalier et ses retombées, visitez aircanada.com/fondation. Vous pouvez également donner des points.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

