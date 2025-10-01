Des produits canadiens populaires, comme les barres moelleuses à l'avoine MadeGood Mornings à saveur de brioche à la cannelle et la boisson bien‑être Ginger Defence de Greenhouse, offerts sans frais, s'ajoutent à notre offre de produits à bord

Air Canada est le seul transporteur aérien en Amérique du Nord à servir de la bière sans alcool, la Heineken 0.0 étant désormais offerte sans frais à bord de tous les vols

Bière et vin sans frais, partout : la bière et le vin sont maintenant offerts sans frais à bord de tous les vols d'Air Canada, y compris ceux à destination du Mexique et des Caraïbes

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Air Canada continue de rehausser l'expérience de voyage de tous ses clients en classe économique en offrant sans frais de la bière, du vin et des collations exclusives faites au Canada à bord de tous ses vols, y compris ceux à destination du Mexique et des Caraïbes*.

Ces améliorations, lancées le 1er septembre, reflètent l'engagement du transporteur à faire profiter tous les clients de son service primé et à mettre encore davantage l'accent sur les voyageurs d'agrément, comme l'ont souligné les prix Skytrax.

« Dans le cadre de notre engagement à rehausser l'expérience à bord, nous sommes ravis d'ajouter encore plus de nouvelles options intéressantes à nos menus, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Ces améliorations, qui mettent fièrement en valeur des marques canadiennes, offrent de quoi satisfaire tous les goûts afin que nos clients puissent s'installer confortablement, se détendre et bien commencer leur voyage, quelle que soit leur destination. »

De nouvelles boissons et collations à savourer

Vols du matin (avant 10 h) : Une collation populaire partout au Canada, les barres moelleuses à l'avoine MadeGood Mornings à saveur de brioche à la cannelle , s'ajoute à la gamme de collations offertes sans frais à bord, aux côtés des bretzels artisanaux TWIGZ et des biscuits Célébration de Leclerc , deux produits dont raffolent les Canadiens.

Une collation populaire partout au Canada, les , s'ajoute à la gamme de collations offertes sans frais à bord, aux côtés des et des , deux produits dont raffolent les Canadiens. Vols au départ de l'aéroport Billy-Bishop de Toronto (après 10 h 30) : De la marque canadienne Greenhouse, connue pour ses produits biologiques à base de plantes, la boisson bien-être Ginger Defence offerte sans frais est un choix énergisant qui s'ajoute à notre offre à bord. Cette boisson est également offerte dans les corbeilles de collations de qualité et figure au menu du Bistro Air Canada.

De la marque canadienne Greenhouse, connue pour ses produits biologiques à base de plantes, la offerte sans frais est un choix énergisant qui s'ajoute à notre offre à bord. Cette boisson est également offerte dans les corbeilles de collations de qualité et figure au menu du Bistro Air Canada. Menu élargi du Bistro Air Canada : On y retrouve désormais plus de produits faits au Canada, comme la collation Summer Fresh avec hummus et craquelins , les gobelets de gruau Quaker Érable et cassonade , les nouveaux bretzels TWIGZ à la saveur audacieuse de crème sure et oignon et les toujours très populaires friandises Smarties .

On y retrouve désormais plus de produits faits au Canada, comme la , , les nouveaux et les toujours très populaires friandises . Une nouvelle boisson rafraîchissante : Avec la Heineken 0.0, Air Canada devient le seul transporteur aérien en Amérique du Nord à servir une bière sans alcool à bord, en complément de son offre de bières et de vins sans frais à l'échelle du réseau.

La société aérienne continue d'établir de nouvelles références en matière de confort et de commodité dans l'industrie du voyage grâce à ses offres de produits et de services de premier ordre. En plus d'apporter des améliorations à son offre de nourriture et de boissons, Air Canada a lancé une application mobile repensée, élargi le contenu de son système de divertissements à bord, rénové et réaménagé des salons existants et ouvert de nouveaux salons. Le transporteur offre également des processus aéroportuaires efficaces, le programme de fidélité Aéroplan, le meilleur de sa catégorie, et des options de correspondances intermodales fluides sur un seul billet. De plus, le Wi-Fi rapide et gratuit, commandité par Bell, est offert aux membres Aéroplan à bord des vols en Amérique du Nord ainsi que sur les liaisons avec le Mexique et les Caraïbes.

* Valable à bord des vols proposant le service de boissons, exploités par Air Canada et Air Canada Rouge, ainsi qu'à bord des vols d'Air Canada Express exploités par Jazz. Sous réserve des disponibilités. Visitez aircanada.com/bonappetit pour tous les détails. Les boissons alcoolisées seront servies uniquement aux personnes qui ont atteint l'âge légal de la majorité, et de manière responsable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

