Les vols entre Ottawa et Londres Heathrow se poursuivront durant l'hiver 2025-2026

Le seul transporteur aérien canadien à relier la capitale du Canada et l' Europe au moyen de vols sans escale

Large éventail de correspondances à Heathrow pour des destinations partout en Europe , au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que ses vols sans escale entre Ottawa et Londres Heathrow se poursuivront à l'hiver 2025-2026, assurant une liaison toute l'année entre la capitale du Canada et le plus grand aéroport du Royaume-Uni, ville-porte internationale de premier plan. Ces vols sont offerts à la vente dès maintenant à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agents de voyages.

Air Canada a annoncé aujourd’hui que ses vols sans escale entre Ottawa et Londres Heathrow se poursuivront à l’hiver 2025-2026, assurant une liaison toute l’année entre la capitale du Canada et le plus grand aéroport du Royaume-Uni, ville-porte internationale de premier plan. (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada continue de renforcer son leadership en desservant la capitale de notre pays et nous sommes ravis de maintenir toute l'année la liaison qui unit Ottawa à l'une des villes-portes internationales les plus importantes, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret d'Air Canada. Les clients de la région de la capitale nationale et de l'étranger qui se déplacent dans le cadre de voyages d'affaires, professionnels ou d'agrément apprécieront la facilité et la commodité des options de vols internationaux au départ et à destination d'Ottawa. Nous sommes impatients de vous accueillir à bord de nos vols faisant route vers Londres, cet hiver et au-delà de la saison froide. »

« Dans le contexte mondial actuel, il est plus important que jamais d'établir des liens solides entre la région de la capitale nationale du Canada et des marchés stratégiques comme le Royaume-Uni. La décision d'Air Canada de prolonger son service YOW-LHR pendant l'hiver est une excellente nouvelle : elle témoigne de la confiance que la société aérienne accorde à notre région, de son engagement profond envers Ottawa-Gatineau et de son rôle de transporteur international de premier plan, a déclaré Susan Margles, présidente et directrice générale de l'Administration de l'aéroport d'Ottawa. Cette décision constitue un gain pour le public voyageur, les entreprises et l'ensemble de notre communauté. »

« Le réseau élargi d'Air Canada va bien au-delà des nouvelles destinations : il faut y voir un renforcement des liens qui se tissent entre le Canada et le monde, a expliqué l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. Une part importante du fret aérien canadien voyage dans la soute des vols passagers. C'est donc dire que chaque nouvelle liaison ouvre également un nouveau corridor commercial pour les produits canadiens. La prolongation du service reliant Ottawa à Londres offrira aux entreprises canadiennes un accès plus rapide et plus fiable au Royaume-Uni et à l'Europe, ce qui soutiendra nos exportateurs, favorisera les investissements et créera des emplois de qualité ici même, chez nous. Plus de correspondances dans les airs se traduit par davantage de croissance au sol, ce qui permet au Canada de conserver son statut de chef de file de l'économie mondiale. »

« Je suis enchanté de voir que la liaison entre Ottawa et Londres Heathrow sera désormais offerte toute l'année, a renchéri Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa. Les chefs d'entreprise et les citoyens de la ville me disent régulièrement à quel point notre ville a besoin d'un plus grand nombre de liaisons directes. Celle que nous avons avec Londres a été couronnée de succès, en plus de recevoir l'aval général de nos concitoyens. Le fait d'offrir le service toute l'année permettra à Ottawa de remporter encore plus de succès sur les plans des affaires et du tourisme : nous pourrons ainsi consolider nos liens avec le monde, soutenir notre croissance économique et rendre notre ville plus accessible que jamais en tant qu'endroit agréable à visiter, de même que pour y vivre et y investir. »

« La vigueur du tourisme observée durant les mois estivaux a contribué à poser les fondations pour la saison froide : dans ce contexte, la prolongation par Air Canada de la liaison entre Londres Heathrow et Ottawa pour l'hiver constitue un signal tangible de confiance à l'égard d'Ottawa comme destination à l'année, a déclaré Michael Crockatt, président-directeur général de Tourisme Ottawa. Ce service continu assure une connectivité essentielle avec notre principal marché étranger. Nous saluons l'engagement et la confiance d'Air Canada, et nous continuons à miser sur cette liaison avec un marketing proactif et en offrant une destination attrayante pour tous les visiteurs. »

Horaire Ottawa-Londres Heathrow

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours

d'exploitation Saison

hivernale* AC888 Ottawa (YOW) Londres Heathrow

(LHR) 21:55 09:20 +1 jour Mer., ven., dim. Du 2 nov. 2025 au

27 mars 2026 AC889 Londres Heathrow

(LHR) Ottawa (YOW) 12:00 14:30 Mer., ven., dim. Du 2 nov. 2025 au

27 mars 2026

* Les liaisons passeront à une fréquence de quatre vols hebdomadaires pour la saison estivale 2026 à partir du 28 mars 2026.

En plus de sa liaison Ottawa-Londres Heathrow, Air Canada exploitera plus de 450 vols régionaux, intérieurs, internationaux ou transfrontaliers par semaine, au départ et à destination d'Ottawa cet hiver.

