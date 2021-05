Jusqu'à 20 000 points-bonis Aéroplan pour chaque voyageur admissible, à la réservation d'un voyage avec Rocky Mountaineer

Les membres de statut Aéroplan Élite 50K ou supérieur et les titulaires d'une carte Aéroplan comarquée prestige sont admissibles à un surclassement gracieusement offert pour le GoldLeaf Service MD de Rocky Mountaineer

Les membres Aéroplan peuvent échanger des points pour réserver un voyage avec Rocky Mountaineer

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat permettant aux membres Aéroplan d'accumuler et d'échanger des points et de bénéficier de privilèges haut de gamme lorsqu'ils réservent un voyage en train panoramique avec Rocky Mountaineer. Les membres Aéroplan peuvent obtenir jusqu'à 20 000 points-bonis pour chaque voyageur admissible détenant une nouvelle réservation auprès de Rocky Mountaineer.

« Déjà spectaculaires à 10 000 mètres d'altitude, les Rocheuses le sont davantage encore vues du sol, a souligné Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique, d'Air Canada. Nous sommes heureux d'offrir aux membres Aéroplan l'occasion d'admirer certains des paysages les plus grandioses du monde à bord du train de luxe Rocky Mountaineer. C'est avec beaucoup de fierté qu'Aéroplan offre à ses membres des primes voyages uniques et irrésistibles. Au moment où beaucoup de Canadiens planifient des vacances estivales plus près de chez eux, notre partenariat avec l'entreprise canadienne Rocky Mountaineer leur donne la possibilité de vivre l'une des expériences de luxe les plus cotées dans le monde, ici même dans leur propre pays. »

« Ce partenariat rassemble deux chefs de file canadiens des voyages, a expliqué Peter Armstrong, fondateur et chef de la direction intérimaire de Rocky Mountaineer. Nous sommes ravis de proposer notre expérience de voyage de luxe emblématique aux membres Aéroplan. Nos voyages en train à dôme de verre sont un moyen féérique d'explorer les paysages à couper le souffle de l'Ouest canadien et du Sud-Ouest américain. Nous savons que les membres Aéroplan recherchent des expériences de voyage fabuleuses et nous sommes impatients de les accueillir à bord de nos trains. »

Les membres Aéroplan pourront profiter d'une offre de lancement leur permettant d'accumuler jusqu'à 20 000 points-bonis pour chaque voyageur qui possède un numéro Aéroplan valide quand ils réservent un voyage en 2021 avec Rocky Mountaineer. Les membres peuvent aussi échanger des points contre des forfaits vacances et, grâce à leur statut Aéroplan Élite ou à leur carte de crédit comarquée Aéroplan prestige, recevoir un surclassement de service à bord ou de catégorie de chambre d'hôtel. Voici les principales caractéristiques de l'offre :

Les membres peuvent obtenir 20 000 points-bonis Aéroplan par client à la réservation en GoldLeaf Service MD de Rocky Mountaineer et 10 000 points-bonis Aéroplan par client à la réservation en SilverLeaf Service MD d'un voyage en 2021;





de Rocky Mountaineer et 10 000 points-bonis Aéroplan par client à la réservation en SilverLeaf Service d'un voyage en 2021; Les membres de statut Aéroplan Élite 50K et supérieur reçoivent un surclassement du SilverLeaf Service au GoldLeaf Service de Rocky Mountaineer, et un surclassement pour deux nuitées à l'hôtel pendant leur voyage;





et supérieur reçoivent un surclassement du SilverLeaf Service au GoldLeaf Service de Rocky Mountaineer, et un surclassement pour deux nuitées à l'hôtel pendant leur voyage; Les titulaires d'une carte Aéroplan comarquée prestige obtiendront jusqu'à un point supplémentaire par dollar dépensé, pour un total de deux points par dollar dépensé. De plus, ils recevront un surclassement du SilverLeaf Service au GoldLeaf Service de Rocky Mountaineer et un surclassement pour deux nuitées à l'hôtel pendant leur voyage;





Les membres de statut Aéroplan Élite 25K et 35K reçoivent un surclassement pour deux nuitées à l'hôtel pendant leur voyage;





et reçoivent un surclassement pour deux nuitées à l'hôtel pendant leur voyage; Les membres peuvent échanger leurs points Aéroplan dans la eBoutique Aéroplan soit contre des bons de crédit électroniques d'une valeur minimale de 50 $, soit contre des bons de crédit électroniques pour forfait Rocky Mountaineer complet.

Pour plus de renseignements sur le partenariat Aéroplan-Rocky Mountaineer et toutes les précisions sur les offres, visitez : www.aircanada.com/rockymountaineer.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de Rocky Mountaineer

Rocky Mountaineer propose des voyages en train de luxe qui donnent à voir des paysages parmi les plus spectaculaires d'Amérique du Nord. Rocky Mountaineer offre quatre itinéraires ferroviaires : trois qui relient Vancouver à Banff, Lake Louise et Jasper, villes des Rocheuses situées dans l'Ouest canadien, et un quatrième qui relie Denver, au Colorado, et Moab, en Utah, dans le Sud-Ouest américain. Il s'agit d'une expérience de voyage incontournable : des parcours sans pareils dans des voitures spacieuses à dôme en verre qui traversent d'incroyables paysages, une cuisine savoureuse, un service sympathique et une ambiance conviviale. Depuis sa fondation en 1990, Rocky Mountaineer a accueilli plus de deux millions de voyageurs et est devenue la plus grande entreprise ferroviaire privée de prestige dans le monde. Rocky Mountaineer a été nommée « meilleure société ferroviaire de luxe au monde » par les World Travel Awards de 2020 et a obtenu la mention « Best in Travel » de Lonely Planet en 2020 à titre de meilleur voyage en train durable.

