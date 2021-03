« Nous avons remanié le programme Aéroplan à partir des commentaires et des idées de plus de 36 000 personnes, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada. Les membres de ce groupe nous ont systématiquement dit qu'ils voulaient plus d'occasions d'accumuler et d'échanger des points au quotidien auprès de leurs marques préférées. Nous sommes fiers de lancer partenariat novateur avec Starbucks, une marque de renommée mondiale qui offre une expérience inégalée à tous ses clients. De nouveaux partenariats avec des marques prisées et populaires au quotidien sont une raison de plus d'être emballé par le programme Aéroplan repensé. »

« En réunissant deux des programmes de récompenses les plus reconnus au pays, Récompenses Starbucks et Aéroplan, nous sommes heureux d'offrir aux clients un nouveau monde d'avantages et invitons d'autres Canadiens à essayer l'expérience Starbucks, a indiqué Peter Furnish, vice-président des produits et du marketing, Starbucks Canada. Grâce à l'application Starbucks, nous continuons à établir des moyens efficaces d'approfondir nos relations directes avec nos clients par voie numérique. »

Ce nouveau partenariat avec Starbucks est un autre exemple de l'engagement d'Aéroplan à récompenser et à remercier tous les voyageurs, assidus et occasionnels. En plus de lancer ce nouveau partenariat avec Starbucks et d'autres marques de renom faisant partie du quotidien qui n'ont pas encore été annoncés, Aéroplan proposera une série d'offres « Aéroplan d'avenir » tout au long de 2021. Ces offres d'une durée limitée donneront aux membres des occasions spéciales d'accumuler des points au sol et à la maison, leur permettant ainsi de se préparer à voyager quand ils seront prêts à explorer de nouveau le monde.

Marche à suivre :

Rendez-vous à aircanada.com/starbucks pour lier votre compte Aéroplan à votre compte Récompenses Starbucks. Commencez à accumuler des points Aéroplan pour des activités du programme Récompenses Starbucks :

Accumulez 75 points Aéroplan chaque fois que vous ajoutez de 50 $ à 74,99 $ à votre carte Starbucks.



Accumulez 150 points Aéroplan chaque fois que vous ajoutez 75 $ ou plus à votre carte Starbucks.



Vous n'êtes pas encore membre du programme Récompenses Starbucks? Profitez d'un boni unique de 400 points Aéroplan à la création d'un nouveau compte Récompenses Starbucks, lié à votre compte Aéroplan et après un premier achat dans l'application Starbucks le mois suivant la création du nouveau compte. Visitez le site aircanada.com/starbucks pour tous les détails.

Afin de célébrer le lancement, vous pouvez accumuler plus de points-bonis Aéroplan pour les activités suivantes du programme Récompenses Starbucks pour une durée limitée :

Jusqu'au 6 juin 2021, accumulez 25 points Aéroplan lorsque vous effectuez quatre transactions admissibles ou plus en une semaine. Visitez le site aircanada.com/starbucks pour tous les détails.



Jusqu'au 31 mai 2021, accumulez 50 points Aéroplan chaque fois que vous échangez au moins 150 Étoiles, deux fois ou plus au cours d'un mois civil. Visitez le site aircanada.com/starbucks pour tous les détails.

De plus, les membres qui ont lié leurs comptes peuvent acheter des cartes Starbucks pour un nombre réduit de points. Échangez seulement 1 000 points Aéroplan contre une carte-cadeau Starbucks de 10 $ dans la eBoutique Aéroplan.

Jusqu'au 7 novembre 2021, les membres qui utiliseront leur carte Visa TD Aéroplan accumuleront 50 % plus de points Aéroplan par tranche de 1 $ dépensé sur les achats admissibles payés par carte de crédit dans les Starbucks participants. Cliquez ici pour en savoir plus.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le partenariat ainsi que tous les détails relatifs aux offres, ou pour lier un compte, visitez le www.aircanada.com/starbucks.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/media, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos de Starbucks Canada

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'est engagée à s'approvisionner de façon éthique et à torréfier le café arabica de la plus haute qualité. Aujourd'hui, avec près de 33 000 établissements aux quatre coins de la planète, la société est le principal torréfacteur et détaillant de café spécialisé dans le monde. Grâce à notre engagement inébranlable envers l'excellence et à nos principes directeurs, nous donnons vie à l'expérience Starbucks pour chaque client, café après café. Pour prendre part à l'expérience, rendez-vous soit dans l'un de nos magasins, soit en ligne à https://stories.starbucks.ca/fr/ ou à https://fr.starbucks.ca/.

