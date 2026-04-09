NEW YORK, le 9 avril 2026 /CNW/ - Adyen, la plateforme internationale de technologies financières de choix pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Intelligent Money Movement, un nouveau produit qui relie les paiements, la gestion des liquidités et les paiements sur une seule plateforme. Conçue pour les grandes entreprises internationales, la solution permet aux entreprises comme Etsy, Expedia Group et Vinted de transférer des fonds plus rapidement, d'obtenir une visibilité en temps réel sur leurs liquidités et de réduire la complexité opérationnelle.

Pour les entreprises internationales, les opérations financières sont toujours aussi complexes, en raison de la fragmentation des prestataires. Les paiements des clients arrivent par cartes, transferts bancaires et modes de paiement locaux dans plusieurs devises, tandis que les clients, les fournisseurs externes et les partenaires s'attendent à un accès plus rapide et plus souple aux fonds. Les équipes de trésorerie doivent composer avec la mosaïque de fournisseurs financiers fragmentés pour gérer différentes parties du cycle de vie des flux de trésorerie.

« Le commerce international fonctionne en temps réel, mais le mouvement monétaire se produit toujours à des stades fragmentés », a déclaré Ethan Tandowsky, directeur financier d'Adyen. « Intelligent Money Movement a été conçu pour combler les lacunes entre les paiements, la gestion des liquidités et les versements. En consolidant le cycle de vie des fonds sur une seule plateforme, nous permettons aux entreprises d'accéder plus rapidement au capital, d'améliorer l'efficacité du fonds de roulement et de prendre des décisions financières plus proactives. Au cours des dernières années, la direction financière a dû faire face à des changements rapides et à une grande incertitude liés à l'adoption de l'intelligence artificielle et à la conjoncture économique. Permettre aux trésoriers d'être plus agiles leur permet d'offrir une valeur réelle à l'entreprise et à ses activités. »

Cette complexité s'ajoute à la croissance, car elle prend de l'expansion dans les marchés et les sources de revenus. En moyenne, une entreprise travaille avec cinq à six banques principales, gère plus de 40 comptes bancaires distincts et fait appel à 12 prestataires pour les encaissements et les décaissements. Pour gérer le mouvement des fonds et créer une visibilité sur les flux de trésorerie, les trésoriers ont souvent recours à des processus manuels ou sur mesure, qui exigent beaucoup de ressources. Cela devient d'autant plus difficile lorsque s'y ajoutent la dette technique issue d'acquisitions ou des systèmes hérités incompatibles. Selon le rapport conjoint sur la trésorerie publié par Adyen et le Boston Consulting Group, 48 % des directeurs financiers citent la transparence et la précision des prévisions de trésorerie comme l'un de leurs principaux objectifs, et indiquent que les équipes de trésorerie consacrent plus de 20 % de leur temps à la gestion des encaissements et des décaissements.

Intelligent Money Movement est propulsée de manière unique par les principales capacités d'Adyen :

Une plateforme unifiée : Contrairement à de nombreux fournisseurs qui comptent sur une mosaïque de technologies acquises et d'intégrations de tiers, Adyen a construit l'ensemble de sa pile de technologies financières sur une seule plateforme. Cela permet de gérer les paiements, la gestion des liquidités et les versements au sein d'un seul et même système.

Licences bancaires internationales : Adyen est l'une des entreprises fintech sélectionnées qui détient ses propres licences bancaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Cette infrastructure permet des connexions directes aux réseaux de paiement et aux systèmes de cartes, ce qui réduit les intermédiaires et les délais de règlement des fonds.

La gamme de produits Intelligent Money Movement est conçue pour les entreprises qui gèrent à grande échelle des flux complexes de règlements et de paiements, notamment les compagnies d'assurance, les places de marché en ligne, les plateformes de mobilité et de livraison, les agences de voyage en ligne, etc.

« Dans l'industrie du voyage, la complexité du transfert d'argent à l'échelle internationale, de la réservation initiale du voyageur au paiement final de l'hôte, exige un degré élevé de résilience et de confiance », a déclaré Jing Yang, vice-président des paiements mondiaux chez Expedia Group. « En centralisant nos encaissements et nos décaissements grâce à Intelligent Money Movement, nous pouvons mieux gérer l'ensemble du cycle de vie financier sur une seule et même plateforme. » Cela réduit la complexité opérationnelle et garantit à nos hôtes une expérience fluide et fiable. »

« L'unification de nos flux de fonds sur une plateforme unique est un facteur clé de l'extensibilité de VintedPay. « En gérant les versements entrants et sortants via la même infrastructure, nous avons simplifié nos opérations et acquis la stabilité nécessaire pour développer nos services financiers », a déclaré Modestas Tursa, vice-président chargé des paiements chez Vinted. « Cette configuration nous permet de rester concentrés sur l'offre d'une expérience fiable à nos membres. »

Pour en savoir plus sur Intelligent Money Movement, cliquez ici.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Avec des bureaux aux quatre coins du globe, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité normale. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par le biais de communiqués de presse et de mises à jour de produits sur le site web de l'entreprise.

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SOURCE Adyen

CONTACT : Christina MacDonald, [email protected]