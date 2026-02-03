Fresha choisit Adyen pour offrir des capitaux rapides et flexibles aux entreprises de beauté et de bien-être.

Fresha Capital est maintenant présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.

Fresha débloque des capitaux pour ses 140 000 entreprises et 450 000 professionnels du domaine de l'autogestion de la santé, y compris les salons et les spas, facilitant plus de 35 millions de rendez-vous mensuels.

NEW YORK, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Adyen , la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle

a lancé Fresha Capital , en partenariat avec Fresha , la plus importante plateforme de marché au monde pour la beauté, le bien-être et les soins personnels. L'offre est maintenant en vigueur aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, avec plus de 5,5 millions de dollars de prêts accordés à ce jour. Ce lancement renforce l'écosystème de produits financiers de Fresha, permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) de l'ensemble de la plateforme d'accéder rapidement et de façon fluide à un fonds de roulement pour financer leur croissance.

Cette décision souligne la stratégie de Fresha d'utiliser la finance intégrée, une composante fondamentale de l'offre d'Adyen, pour aller au-delà des paiements et fournir des services financiers interconnectés, faisant circuler la valeur au sein de sa plateforme. Adyen Capital fait partie de la gamme complète de produits financiers intégrés d'Adyen, qui permettent aux plateformes d'offrir des services financiers de base directement au sein de leur écosystème.

« Notre relation avec Fresha montre à quel point les paiements intégrés peuvent être un catalyseur de changement stratégique », a déclaré Hemmo Bosscher, vice-président principal mondial, Plateformes et services financiers, chez Adyen. « Fresha s'est associée à nous pour intégrer les paiements directement à sa plateforme. Maintenant, grâce aux prêts intégrés, elle introduira une nouvelle source de revenus et renforcera les relations avec ses clients dans plusieurs marchés clés. »

Adyen Capital est spécialement conçu pour les utilisateurs de plateforme (PME) qui dépendent de liquidités instantanées pour gérer leurs activités. Voici les principaux avantages pour les utilisateurs de Fresha :

Accès rapide aux fonds : Les utilisateurs peuvent consulter les offres préapprouvées et demander du financement en quelques secondes, le financement étant accessible en quelques heures ou le même jour ouvrable. Les paiements aux banques externes prennent généralement quelques minutes, bien que cela puisse prendre jusqu'à deux jours ouvrables selon la banque.

Les utilisateurs peuvent consulter les offres préapprouvées et demander du financement en quelques secondes, le financement étant accessible en quelques heures ou le même jour ouvrable. Les paiements aux banques externes prennent généralement quelques minutes, bien que cela puisse prendre jusqu'à deux jours ouvrables selon la banque. Processus simple, montants flexibles : Les offres de prêt varient de 500 $ à 50 000 $ (en devises acceptées), préapprouvées entièrement en fonction du rendement des ventes, évitant ainsi le besoin de longues demandes ou de paperasse.

Les offres de prêt varient de 500 $ à 50 000 $ (en devises acceptées), préapprouvées entièrement en fonction du rendement des ventes, évitant ainsi le besoin de longues demandes ou de paperasse. Remboursement transparent et souple : Le remboursement est automatiquement ajusté en pourcentage fixe (allant de 1 % à 15 %) des ventes quotidiennes, ce qui signifie que les entreprises remboursent plus lorsqu'elles gagnent plus et moins lorsqu'elles gagnent moins. La durée du prêt est de neuf mois et il n'y a pas de frais pour remboursement anticipé ou retard de paiement.

Cette solution est conçue pour répondre aux besoins communs de l'industrie, comme un propriétaire de salon ayant besoin de capitaux pour acheter de nouveaux équipements ou embaucher du personnel supplémentaire avant la haute saison.

Facteur déterminant pour les PME

« Nous étions à un point de basculement crucial, avec moins de six semaines de liquidités comme piste, nous avions besoin de financement supplémentaire », a déclaré Betty Zhang, propriétaire de The Usual Lash. « L'horloge tournait et nous risquions de perdre des années d'élan sur nos plans d'expansion. Nous ne pouvions pas nous permettre de retarder nos plans de croissance et d'attendre des semaines avant l'approbation d'une banque traditionnelle. Fresha Capital était un soutien essentiel à ce moment-là. Nous avons reçu le financement nécessaire en moins de 24 heures et cette injection de liquidités dans l'entreprise a non seulement permis de sauver nos plans, mais aussi de nous concentrer sur l'amélioration de la qualité de nos services grâce à de nouveaux produits et emplacements. »

« Chaque année, en octobre, la saison touristique touche à sa fin et la pression pour survivre jusqu'en mars commence », explique Justin Barrett, fondateur de Himalayan Salt Therapy. « J'avais besoin d'un coussin de sécurité pour faire face à l'inconnu, et Fresha Capital me l'a fourni en exactement deux minutes. Non seulement cela a atténué notre anxiété saisonnière et sécurisé notre masse salariale, mais cela a également alimenté une campagne marketing en décembre qui a fait grimper nos ventes de cartes-cadeaux de 22 %. Le remboursement automatique au moyen de nos ventes quotidiennes a été si fluide et nous avons effacé la dette beaucoup plus rapidement que prévu. »

Valeur stratégique pour Fresha

« Notre partenariat avec Adyen nous a permis de déployer Fresha Capital en quelques semaines seulement, en déployant rapidement ses activités sur sept marchés mondiaux », a commenté Pawel Iwanow, directeur des paiements chez Fresha. « Avec plus de 5,5 millions de dollars déjà émis, il est clair que l'accès au financement est souvent le principal obstacle pour les PME du secteur de la beauté et du bien-être. Si une pièce essentielle d'équipement de salon tombe en panne un vendredi avant une fin de semaine de pointe, nous pouvons maintenant autoriser un prêt en quelques secondes, ce qui sauve la journée pour nos partenaires et libère une croissance qu'ils auraient autrement reportée. »

Les avantages stratégiques des plateformes comprennent également :

Augmentation de la fidélité et de la loyauté : En fournissant des options de financement instantanées et flexibles, Fresha est un partenaire indispensable pour les activités commerciales de ses utilisateurs.

En fournissant des options de financement instantanées et flexibles, Fresha est un partenaire indispensable pour les activités commerciales de ses utilisateurs. Une solution éprouvée : Adyen Capital a une feuille de route solide : 80 % des entreprises qui acceptent une offre de Capital reviennent pour contracter un deuxième prêt.

Adyen Capital a une feuille de route solide : 80 % des entreprises qui acceptent une offre de Capital reviennent pour contracter un deuxième prêt. Revenus sans risque : Adyen assume tous les risques de prêt et de crédit.

Adyen assume tous les risques de prêt et de crédit. Rapidité de mise sur le marché : Les plateformes peuvent être mises en service avec Capital en quelques heures à l'aide de composants préfabriqués en marque blanche ou à l'aide d'une interface de programmation d'application (API) pour une souplesse totale. Adyen offre un soutien au lancement pour la formation et le marketing.

À propos de Fresha

Fresha est la principale plateforme de marché de la beauté et du bien-être digne de confiance de millions de consommateurs et d'entreprises du monde entier. Fresha permet aux consommateurs de découvrir, de réserver et de payer des rendez-vous de beauté et de bien-être avec des entreprises locales via son marché, tandis que les entreprises et les professionnels de la beauté et du bien-être utilisent une plateforme tout-en-un pour gérer l'ensemble de leurs opérations grâce à un logiciel commercial intuitif et à des solutions technologiques financières. Pour en savoir plus, visitez fresha.com, téléchargez Fresha sur l'App Store et Google Play, ou suivez Fresha sur Facebook et Instagram.

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN : AMS) est la plateforme de technologies financières de prédilection pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Adyen possède des bureaux dans le monde entier et travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La coopération avec Fresha telle que décrite dans cette mise à jour des commerçants, souligne la croissance continue d'Adyen avec les commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen

CONTACT : Dan Parris, au +31 6 27 14 19 15, [email protected]