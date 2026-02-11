Le tout nouveau produit Personalize d'Adyen Uplift utilise l'IA pour adapter les caisses au comportement des acheteurs, ce qui aide les entreprises à augmenter leur taux de conversion et à réduire leurs coûts de transaction.

En 2025, Adyen Uplift a aidé plus de 6 500 entreprises à obtenir des taux de conversion de 1,19% supérieurs à la moyenne sectorielle, certaines atteignant 6%.

AMSTERDAM, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Adyen , la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les entreprises, annonce aujourd'hui le lancement de Personalize , un nouveau produit de sa suite d'optimisation des paiements, Adyen Uplift. Personalize permet aux entreprises d'ajuster leurs pages de paiement en temps réel en fonction des préférences de chaque acheteur, ce qui facilite le paiement des clients tout en réduisant les coûts de traitement pour le commerçant.

L'ajout de Personalize s'appuie sur le succès global d'Adyen Uplift, lancé en janvier 2025. Au cours de sa première année, Adyen Uplift a aidé les entreprises à réduire les coûts de paiement de 9,4% sur le trafic admissible tout en réduisant les faux positifs (qui bloquent les transactions légitimes) de 42% en moyenne. De plus, les quelque 6 500 entreprises qui utilisent Adyen Uplift ont enregistré une augmentation moyenne de 1,19% des taux de conversion des paiements au-delà des normes de référence de l'industrie, atteignant jusqu'à 6% pour certains clients. Ces résultats découlent de l'optimisation de l'acheminement et de la prévention des blocs inutiles déclenchés par des configurations de gestion des risques inefficaces. Le nouveau produit Personalize va encore plus loin en se concentrant sur le parcours client précoce, en orientant les acheteurs vers des méthodes de paiement optimales pour maximiser à la fois les économies des commerçants et les taux de conversion.

Régler les problèmes de paiement

Les encaissements en ligne traditionnels sont souvent rigides et présentent les mêmes options de paiement et étapes de sécurité à chaque client, peu importe son historique et ses préférences. Ce manque de flexibilité est l'une des principales causes de pertes de ventes, les études d'Adyen montrant que 37% des acheteurs abandonnent un achat si la procédure prend trop de temps. De plus, 72% des entreprises déclarent que les frais de transaction élevés continuent d'exercer une pression importante sur leurs marges bénéficiaires.

Personalize la solution pour relever ces défis en ajoutant une couche d'identification dynamique à l'expérience de paiement. En tirant parti des informations provenant de milliers de milliards de dollars de transaction et de l'infrastructure bancaire mondiale d'Adyen, les entreprises peuvent maintenant reconnaître les acheteurs et adapter l'expérience de paiement avant de cliquer sur « payer ». Cela permet aux entreprises de fournir automatiquement des méthodes de paiement en fonction de ce qu'un client spécifique est le plus susceptible d'utiliser, créant ainsi une expérience plus rapide et plus conviviale qui réduit les paniers abandonnés.

« À la caisse, l'objectif est de minimiser les frictions sans augmenter les risques », déclare Carlo Bruno, vice-président des produits d'Adyen. « Personalize permet d'atteindre cet équilibre en utilisant l'identification dynamique pour reconnaître instantanément les acheteurs. Cela nous permet de personnaliser le parcours dès la première étape, en assurant une expérience harmonieuse et sûre avant même que le client commence à taper. »

Améliorer l'efficacité et la sécurité

Au-delà de la vitesse, Personalize améliore les marges et la sécurité en mettant en évidence des méthodes de paiement rentables et en identifiant les signaux de risque avant même qu'un paiement ne soit tenté. Ces optimisations, soutenues par des rapports détaillés, des capacités de test A/B et des composants d'interface utilisateur configurables, permettent aux commerçants de repérer les frictions et de valider le rendement en temps réel. Par conséquent, les premières données montrent que les entreprises peuvent améliorer les taux de conversion jusqu'à 6% et réduire les coûts de transaction jusqu'à 3%.

Transformer les paiements en un avantage stratégique

Les résultats des premiers projets pilotes démontrent comment Personalize aide les entreprises à gérer les coûts de transaction tout en améliorant l'expérience client. La plateforme de technologie hôtelière, Tebi, a enregistré une économie de 4,26% ainsi qu'une hausse de 0,8% des conversions de caisse. Ces résultats montrent que la personnalisation en temps réel peut protéger les marges sans ajouter de friction au parcours du client.

« Travailler avec Adyen pour mettre en œuvre Personalize nous a permis de créer une caisse qui s'adapte réellement aux préférences de nos clients en temps réel », déclare Marc Hoynck, responsable des intégrations et des produits de paiement, Tebi. « Dans l'hospitalité, la dernière étape du parcours devrait être la plus simple. En nous adaptant à la façon dont les clients préfèrent payer au moment, nous enregistrons des ventes qui étaient auparavant abandonnées à cause des frictions tout en réduisant les coûts de transaction pour nos marchands. »

Le module Personalize est maintenant disponible pour les clients d'Adyen dans le cadre d'Adyen Uplift. Pour en savoir plus, cliquez ici .

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Adyen possède des bureaux dans le monde entier et travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité normale. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par le biais de communiqués de presse et de mises à jour de produits sur le site web de l'entreprise.

