Adyen et Uber élargissent leur collaboration pour soutenir le traitement des paiements d'Uber dans un plus grand nombre de marchés géographiques clés

Uber utilisera l'API Checkout d'Adyen pour offrir des modes de paiement supplémentaires

Uber a lancé des bornes sur les sites alimentés par les terminaux Adyen

NEW YORK, 9 février 2026 /CNW/ - Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière pour les entreprises de premier plan, et Uber (NYSE : UBER), la principale plateforme de mobilité et de livraison au monde, annoncent aujourd'hui le renouvellement et l'expansion de leur partenariat mondial. S'appuyant sur plus d'une décennie de collaboration fructueuse ayant débuté en 2012, Adyen continue de servir de moteur de paiement clé pour soutenir l'empreinte mondiale d'Uber, qui s'étend maintenant à plus de 70 pays sur six continents.

Le partenariat élargi reflète l'utilisation croissante par Uber de la plateforme mondiale de paiements d'Adyen pour améliorer la performance et offrir davantage de modes de paiement alternatifs, afin de soutenir la croissance internationale continue d'Uber. Les nouveaux territoires où Uber tire parti des services d'Adyen sont les Émirats arabes unis, Hong Kong et les Caraïbes, la poursuite d'acquisitions locales dans des régions clés comme le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et l'adoption de méthodes de paiement à forte croissance comme Pix au Brésil, AfterPay en Australie et WeChat Pay à l'échelle mondiale auront pour mission de renforcer l'expérience des voyageurs qui commandent un Uber au moyen de la mini-application WeChat. À l'avenir, Uber et Adyen continueront de s'associer à l'innovation en matière de paiement, qui comprend l'intégration de nouveaux modes de paiement et le soutien de nouveaux secteurs d'activité comme les bornes Uber dans les aéroports, les hôtels et les sites.

« L'expansion de notre partenariat avec Uber témoigne d'un engagement commun à atteindre ensemble une échelle mondiale, qui se poursuit depuis plus d'une décennie », déclare Trevor Nies, vice-président principal, responsable mondial du numérique chez Adyen. « Ayant déjà soutenu une forte accélération du volume dans 40 marchés clés au cours de la dernière année, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil, nous continuons de nous concentrer sur l'amélioration de l'expérience de paiement d'Uber, qu'il s'agisse d'offrir de nouveaux modes de paiement ou de lancer de nouveaux secteurs d'activité. »

« Une plateforme de paiement fiable et innovante est une exigence fondamentale pour la croissance mondiale d'Uber. La poursuite et l'expansion de notre partenariat avec Adyen sont essentielles et nous permettant de soutenir notre croissance et d'intégrer rapidement de nouvelles méthodes », déclare Karl Hébert, vice-président, commerce mondial, Uber. « Nous sommes heureux de tirer parti de leur technologie pour concrétiser le plein potentiel de notre innovation continue et de notre expansion dans de nouveaux secteurs d'activité. »

Pionnier de la mobilité : Uber lance des bornes avec Adyen

Uber a lancé des bornes, alimentées par des terminaux Adyen, afin d'offrir un nouveau moyen sans téléphone de réserver un Uber, idéal pour les visiteurs internationaux qui arrivent sans forfait local. La borne Uber offre aux voyageurs un moyen simple de demander un déplacement, même s'ils n'ont pas l'application Uber.

Il vous suffit de vous rendre à la borne, d'entrer votre destination, puis de sélectionner votre type de trajet. La borne imprime un reçu papier avec les détails de votre trajet, ce qui rend l'expérience aussi simple que possible. La première borne a été lancée au terminal C de l'aéroport de LaGuardia (LGA), et d'autres déploiements sont prévus pour les hôtels, les ports et les aéroports internationaux au cours des prochains mois.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Avec des bureaux aux quatre coins du globe, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La collaboration avec Uber décrite dans ce communiqué souligne la croissance continue d'Adyen auprès des clients existants et nouveaux au fil des ans.

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des opportunités grâce au mouvement. Nous avons lancé nos activités en 2010 pour résoudre un problème simple : comment accéder à une course en appuyant sur un bouton ? Plus de 72 milliards de déplacements plus tard, nous construisons des produits pour rapprocher les gens de leur destination. En changeant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber est une plateforme qui ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen

CONTACT : Dan Parris, [email protected]