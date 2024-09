SFO1 est le premier terminal de comptoir multimédia exclusif d'Adyen

Adyen innove en tant que premier PSP à lancer la solution en magasin BNPL de Klarna dans le monde entier, en plus d'amorcer le déploiement mondial d'Alipay

Tap To Pay sur Android est désormais disponible en Europe , aux Émirats arabes unis, à Hong Kong , en Malaisie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce qui permet aux entreprises de ces régions de prendre de l'expansion de façon rentable

AMSTERDAM, 27 septembre 2024 /CNW/ - Adyen, la plateforme de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui des progrès importants dans le domaine des paiements en personne (IPP), soulignant son engagement envers l'innovation avec des solutions qui définissent l'industrie. Cette mise à jour complète améliore non seulement l'expérience de paiement pour les commerçants et les clients, mais renforce également la position d'Adyen en tant que chef de file de la technologie de paiement.

SFO1 d’Adyen et Tap To Pay sur Android. (PRNewsfoto/Adyen)

« Adyen offre une solution de paiement en personne de premier plan, avec l'un des portefeuilles de produits les plus vastes du marché, allant des solutions mobiles aux terminaux de comptoir, répondant à tous les besoins commerciaux, le tout alimenté par notre pile technologique unique. « Cette mise à jour de produit témoigne de notre ambition dans le domaine du commerce unifié, » a déclaré Derk Busser, vice-président, VP Product - Payment Channels, chez Adyen. « Nous constatons que nos clients accordent encore une grande valeur aux points de contact en personne et nous continuons de nous démarquer au sein de l'industrie des paiements pour devenir le leader du marché des solutions omnicanales. Nous sommes déterminés à révolutionner la façon dont les acheteurs d'aujourd'hui et de demain font l'expérience du magasin. »

Possibilités illimitées d'image de marque avec le terminal de comptoir SFO1

Aujourd'hui, Adyen dévoile fièrement le SFO1, son terminal Android exclusif de comptoir multimédia. Avec un écran tactile de 8 pouces, SFO1 améliore l'expérience de paiement en intégrant les fonctions des terminaux traditionnels avec des écrans destinés aux clients. Cette innovation marque un nouveau chapitre dans la transformation de l'expérience de paiement en personne.

« Le SFO1 changera fondamentalement la façon dont les marques interagissent avec les clients au point d'achat, » a ajouté M. Busser. « Le contenu vidéo riche permet aux détaillants de mode de présenter la collection de la prochaine saison sur des écrans époustouflants tout en offrant aux acheteurs la chance de s'inscrire à des programmes de fidélisation pour recevoir des rabais ou un accès anticipé aux vêtements présentés. Nous repoussons les limites de l'innovation, en veillant à ce que les commerçants puissent offrir des expériences de paiement en magasin de pointe et personnalisables. »

SFO1 permet aux entreprises et aux plateformes de maintenir une présence constante de la marque et d'interagir avec les clients de façon dynamique, en s'intégrant harmonieusement à leurs systèmes ou partenaires de point de vente (POS), tout en réduisant le désordre et les coûts.

« Nous sommes ravis de nous associer à Adyen pour intégrer le terminal SFO1, » a déclaré Amber Hovious, vice-présidente, VP Partnerships, chez Teamwork Commerce. « En tant que leader dans le domaine des logiciels POS et OMS, Teamwork Commerce sait à quel point il est important d'offrir une expérience client de pointe. L'appareil SFO1 offre un excellent moyen de créer des expériences en magasin attrayantes pour les acheteurs, tout en contribuant à simplifier les opérations. »

SFO1 sera disponible aux États-Unis et en Europe d'ici la fin de 2024.

Lancement mondial de Klarna en magasin et vaste déploiement d'Alipay+

Adyen innove en tant que premier PSP mondial à lancer la solution en magasin de Klarna dans le monde, en plus d'amorcer le déploiement mondial d'Alipay+ sur ses terminaux. Cette initiative permet à Adyen de tenir sa promesse envers les commerçants unifiés en offrant une expérience de paiement uniforme en magasin et en ligne. Compte tenu de la popularité croissante des services d'achat « buy-now-pay-later (BNPL) », qui devraient atteindre 3,98 billions de dollars d'ici 20301, et de la prédominance des solutions de paiement numérique comme Alipay+, l'intégration d'Adyen permet aux commerçants de joindre un marché mondial plus vaste. En activant Klarna et Alipay+ en magasin, Adyen permet aux détaillants de répondre aux besoins des acheteurs de la génération Z et des voyageurs du monde entier, principalement originaires d'Asie, en leur offrant la souplesse nécessaire pour choisir leur méthode de paiement préférée, peu importe le canal d'achat.

Tap to Pay sur Android dans de nouvelles régions

Alors que la demande de paiements sans contact continue de monter en flèche, l'introduction de la technologie Tap to Pay offre une occasion révolutionnaire pour les entreprises de toutes tailles. Adyen a été la première à lancer les solutions Tap to Pay à l'échelle mondiale et elle élargit maintenant ses capacités sur Android en Europe, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong, en Malaisie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La solution Tap to Pay d'Adyen sur Android transforme tout appareil Android compatible avec la technologie NFC en un terminal de paiement sécurisé, éliminant ainsi le besoin de matériel de point de vente traditionnel. Cela réduit les coûts initiaux pour les commerçants et offre une plus grande souplesse pour l'acceptation des paiements, que ce soit en magasin, lors d'événements éphémères ou en déplacement. En tant que chef de file de l'industrie, Adyen est également l'une des premières plateformes à offrir à la fois une trousse de développement logiciel complète et une application de paiement, en alliant un contrôle rigoureux et une facilité d'intégration.

