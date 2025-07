L'écran tactile de 8 pouces du terminal de paiement SFO1 fusionne les fonctions de paiement et les affichages de marketing orientés vers la clientèle pour transformer l'expérience de paiement en magasin

NEW YORK, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Adyen , la plate-forme de technologie financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, s'associe au concept urbain de bar à jus et de café JOE & THE JUICE pour révolutionner son expérience de paiement en magasin grâce au terminal multimédia de comptoir exclusif d'Adyen, le SFO1 .

Depuis plus d'une décennie, JOE & THE JUICE s'est associée à Adyen pour simplifier les opérations de paiement et améliorer l'efficacité de son implantation mondiale croissante. Alors que la marque accélère son expansion sur le marché américain, en particulier dans des villes clés comme New York, elle se tourne vers la technologie d'Adyen pour enrichir son expérience en magasin.

Le dernier déploiement des terminaux SFO1 d'Adyen marque une étape importante, combinant des paiements fluides avec des programmes intégrés d'engagement et de fidélisation à la marque directement au point de vente. Cette solution permet à JOE & THE JUICE de transformer chaque opération en un moment d'interaction, en utilisant des données et des commentaires en temps réel pour renforcer la marque et favoriser l'établissement de liens plus étroits avec les clients.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance aux États-Unis, JOE & THE JUICE utilise ces terminaux intelligents non seulement pour simplifier le passage en caisse, mais aussi pour recueillir des informations qui lui permettent d'améliorer l'expérience en magasin, de façonner son approche marketing et, en fin de compte, de fidéliser ses clients à long terme dans un secteur des aliments et des boissons très concurrentiel.

« Adyen est un partenaire de confiance et il a été facile de prendre la décision de tirer parti de sa technologie financière pour se développer à l'échelle internationale », a déclaré Nicolai Schnack, directeur de la technologie chez JOE & THE JUICE. « Le nouveau terminal SFO1 d'Adyen nous permet de nous adapter à divers environnements de marché, ce qui améliore notre expérience en magasin pour qu'elle corresponde à l'environnement de vente au détail. Il nous permet d'aller à la rencontre des clients là où ils se trouvent, favorisant ainsi un lien mondial avec la marque. »

Le terminal SFO1 soutient l'expansion numérique de Joe & The Juice en permettant la précommande au moyen de l'application, en offrant des incitations personnalisées à la fidélité et en intégrant du contenu de marketing directement au moment du paiement. Cette évolution reflète la demande croissante des consommateurs pour des expériences de marque personnalisées sur les marchés américain et européen de l'entreprise.

« La façon dont les clients interagissent à la caisse varie entre les auditoires américains et européens pour ce qui est des paiements sans contact et de l'utilisation du crédit, par exemple, et nous sommes ravis d'aider JOE & THE JUICE à répondre aux préférences des consommateurs locaux », a déclaré Roelant Prins, directeur commercial chez Adyen. « Le terminal SFO1 permet de récompenser plus facilement les clients et d'apprendre d'eux en temps réel. C'est un excellent exemple de la façon dont le point de vente peut devenir un point de contact. »

Pour en savoir plus sur le terminal SFO1, cliquez ici .

À propos de JOE & THE JUICE

Joe & the Juice est un concept urbain de bar à jus de fruits et de café qui opère dans plus de 400 lieux à travers 19 pays. Fondée en 2002, l'entreprise vend des jus de fruits, des smoothies, des sandwiches et du café fraîchement préparés en utilisant des ingrédients naturels et biologiques provenant directement des producteurs. Le concept différencié de Joe & the Juice crée une ambiance moderne, urbaine et branchée pour les clients en déplacement qui adoptent un mode de vie sain. Pour en savoir plus sur notre marque authentique et unique : www.joejuice.com

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La collaboration avec JOE & THE JUICE décrite dans le présent communiqué souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen

PERSONNE-RESSOURCE : Christina MacDonald, [email protected]