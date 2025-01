Mise à l'essai par 60 entreprises, notamment : Patagonia, On, Indeed, NordSecurity et Fubo

L'IA aide les entreprises à augmenter jusqu'à 6 % les taux de conversion des paiements par rapport aux précédentes mises en œuvre

NEW YORK, 10 janvier 2025 /CNW/ - Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, annonce le lancement d'Adyen Uplift. La gamme de solutions d'optimisation des paiements alimentée par l'IA aidera les entreprises à accroître la conversion des paiements, à simplifier la gestion de la fraude et à réduire le coût des paiements. Les clients d'Adyen peuvent utiliser des recommandations de rendement personnalisées et axées sur les données pour mettre à l'essai différentes configurations de paiement afin d'optimiser leur rendement.

Éviter aux entreprises de faire des compromis entre la conversion, la gestion du risque et les coûts

La complexité de la gestion des paiements demeure un obstacle aux ambitions des entreprises. Celles-ci doivent constamment faire un compromis entre la conversion, le contrôle de la fraude et les coûts. Grâce à Adyen Uplift, les entreprises peuvent optimiser l'ensemble de l'entonnoir de paiement grâce à l'IA. Les solutions d'optimisation des paiements alimentées par l'IA regroupées dans une seule gamme de produits sont entraînés sur l'ensemble de données sur les opérations mondiales d'Adyen. Plutôt que de composer avec la complexité des paiements dans des silos opérationnels, l'approche axée sur l'IA fait appel à des renseignements fondés sur le risque et l'optimisation de la conversion automatisée pour aider les entreprises à tirer davantage parti des paiements. Le projet pilote a eu une incidence importante sur les profits, les entreprises ayant constaté une hausse globale de leur taux de conversion des paiements allant jusqu'à 6 %.

« L'équilibre entre la gestion des risques, la conversion et la réduction des coûts a toujours nécessité des compromis inefficaces, jusqu'à présent », a déclaré Carlo Bruno, vice-président, Produits chez Adyen. « Adyen Uplift change la donne en mettant en valeur la puissance de l'IA pour résoudre l'optimisation des paiements en temps réel. Cela transformera les économies et le rendement, redéfinissant l'efficacité commerciale en 2025 et au-delà. »

Données sur des paiements totalisant plus de 1 billion de dollars

Les entreprises et les autres fournisseurs comptent sur des ensembles de données limités, ce qui a une incidence sur leur capacité à reconnaître les acheteurs et les comportements de paiement. Avec Adyen Uplift, les entreprises profitent d'une formation en IA sur plus d'un billion de dollars de données mondiales sur les paiements à partir de la plateforme unique d'Adyen.

« Nous avons augmenté notre taux de conversion jusqu'à 2 % grâce à l'IA d'Adyen, ce qui a fait une réelle différence à la fois pour notre rendement et notre rentabilité, tout en contrôlant la fraude », a déclaré Luca Spichtig, chef de l'exploitation et des projets numériques à On.

Adyen a traité des paiements pour plus d'un milliard de consommateurs dans le monde, donnant à ses solutions d'IA une base solide pour distinguer les acheteurs légitimes des fraudeurs. Lorsqu'un client d'Adyen rencontre un nouvel acheteur, il est fort probable qu'il l'ait vu ailleurs sur la plateforme. Pour un commerçant de détail sur la plateforme Adyen, il y a plus de 90 % de chances qu'Adyen ait déjà vu cet acheteur. Lorsqu'un bon acheteur est identifié, l'optimisation de l'IA lui permet de passer rapidement à la caisse, tandis que les acheteurs et les détaillants bénéficient également d'une atténuation précise des paiements frauduleux.

« Nous avons augmenté notre taux de conversion des transactions initiées par les clients de 10 % en tirant parti de la technologie d'IA d'Adyen, qui optimise l'ensemble de l'entonnoir de paiement tout en maintenant le contrôle sur la fraude et les coûts », a déclaré Kes Saulis, chef des paiements à Nord Security.

Approche de lutte contre la fraude axée sur l'IA

Aujourd'hui, le processus de contrôle de la fraude est très complexe, ce qui oblige les entreprises à mettre en œuvre des règles manuelles exhaustives pour lutter contre les techniques de fraude qui évoluent constamment. Avec Adyen Uplift, les entreprises peuvent automatiser le contrôle de la fraude en éliminant le fardeau opérationnel des équipes de gestion de la fraude. La solution automatise et améliore la gestion des risques sans avoir recours à des règles manuelles. Cela permet aux entreprises de réduire les niveaux de fraude et les faux positifs, en fonction de leur appétit pour le risque.

Les entreprises qui mettent à l'essai le produit en ont constaté directement l'impact. Les clients d'entreprise ayant participé au projet pilote d'Adyen ont réduit leurs règles de risque manuelles de 86 % en moyenne, et 35 % des clients ont complètement éliminé les règles manuelles, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources précieuses.

Parmi les clients d'Adyen, mentionnons Indeed, une plateforme de premier plan de jumelage d'emplois et d'embauche, qui a été en mesure de mener des expériences d'optimisation fondées sur l'IA qui sont adaptées aux caractéristiques uniques de son entreprise. Cela s'est traduit par une réduction de la charge de travail opérationnelle grâce à l'automatisation des processus visant à accroître l'efficacité.

Réduction de jusqu'à 5 % des coûts de traitement des paiements

Aujourd'hui, les entreprises se concentrent plus que jamais sur leurs résultats financiers, mais bon nombre d'entre elles considèrent encore les paiements comme un produit de base plutôt que comme une stratégie efficace de réduction des coûts.

Adyen Uplift a réduit le coût des paiements jusqu'à 5 % pour les clients du projet pilote aux États-Unis. L'intelligence artificielle d'Adyen sélectionne les meilleurs itinéraires avec les meilleurs taux pour les opérations afin de réduire au minimum le coût total des paiements. Les clients participant au projet pilote ont également réalisé des économies grâce aux optimisations d'Adyen, qui ont adapté le flux de paiement destiné aux acheteurs à leurs besoins.

Pour en savoir davantage sur Ayden Uplift, cliquez ici.

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN : AMS) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise.

