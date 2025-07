AMSTERDAM, le 1er juill. 2025 /CNW/ - Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de partenariat mondial récemment amélioré. Ce programme est conçu pour renforcer le réseau de partenaires d'Adyen, qui compte plus de 1 000 entreprises, et favoriser la réussite de leurs clients communs à l'échelle mondiale grâce à une collaboration plus étroite. Ce programme évolué offre un cadre complet de ressources, de soutien et d'incitations, permettant aux partenaires concernés de bénéficier de la plateforme unique d'Adyen et d'offrir une valeur exceptionnelle à leurs clients communs.

Conscient du rôle central que jouent les partenaires dans l'écosystème, le programme de partenariat d'Adyen repose sur une base de réussite partagée et de croissance mutuelle. Il propose des modèles d'engagement sur mesure pour différents types de partenaires, notamment les partenaires technologiques, les partenaires de conseil et les intégrateurs de systèmes, garantissant ainsi que chaque collaboration est optimisée pour un impact maximal.

« Nos partenaires font partie intégrante du réseau Adyen; ils étendent notre portée et enrichissent les solutions que nous proposons à nos clients, a déclaré Roelant Prins, directeur commercial chez Adyen. Ce programme amélioré reflète notre engagement à investir dans ces relations cruciales, en fournissant à nos partenaires les outils et le soutien dont ils ont besoin pour prospérer et offrir encore plus de valeur à nos clients communs. »

Les principales fonctionnalités et avantages du nouveau programme de partenariat Adyen sont les suivants :

Structure à plusieurs niveaux et reconnaissance : Le programme introduit un système à plusieurs niveaux clair qui reconnaît les partenaires en fonction de leur engagement, de leur expertise et de leur impact, et met en avant ceux qui proposent les meilleures intégrations et les services professionnels les plus experts. À mesure que les partenaires progressent dans les différents niveaux, ils bénéficient d'avantages de plus en plus intéressants, notamment un soutien amélioré, une gestion dédiée des partenaires, un accès exclusif aux feuilles de route des produits et aux tables rondes des dirigeants, ainsi qu'une assistance marketing de la part d'Adyen.

Ressources et aide sur mesure : Conscient que chaque partenaire a des besoins spécifiques, le programme fournit une multitude de ressources sur mesure. Celles-ci comprennent des formations approfondies et des programmes de certification conçus pour améliorer les connaissances des partenaires sur la plateforme et les solutions Adyen. Les partenaires ont également accès à une documentation technique personnalisée et à des environnements de test dans le portail dédié aux partenaires. Ces ressources permettent aux partenaires de recommander et de mettre en œuvre en toute confiance les solutions adaptées aux marchands.

Co-marketing et soutien aux ventes : Le programme amélioré met fortement l'accent sur les initiatives conjointes de mise sur le marché. Les partenaires bénéficient d'opportunités de co-marketing, notamment un placement préférentiel dans le répertoire des partenaires Adyen, l'accès à des badges approuvés par Adyen et la possibilité de collaborer à des annonces clients conjointes, des études de cas et du contenu de leadership éclairé. Les partenaires des niveaux supérieurs ont également accès à un soutien marketing dédié et à des fonds de développement marketing pour alimenter des campagnes et des programmes conjoints.

Incitations axées sur la croissance : Adyen s'engage à assurer le succès à long terme de ses partenaires. Le programme propose des incitations axées sur la croissance, notamment un programme d'aiguillage qui récompense les partenaires qui font gagner de nouveaux clients ou des prospects à Adyen. Les partenaires technologiques peuvent également bénéficier d'opportunités de partage des recettes en fonction du volume de transactions des marchands. De plus, les partenaires de services peuvent bénéficier de fonds de mise en œuvre pour faciliter l'adoption par les clients.

Les partenaires existants sont invités à se connecter au portail des partenaires Adyen pour consulter les détails du nouveau programme et commencer à bénéficier des avantages améliorés. Les nouveaux partenaires intéressés par l'écosystème Adyen peuvent obtenir plus d'informations et postuler sur notre page de partenaires et en savoir plus dans cet article de blog.

