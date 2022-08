Un seul comprimé combinant de l'ibuprofène et l'acétaminophène,offert pour la première fois sous la marque Advil au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 3 août 2022 /CNW/ - Depuis plus de trente ans, les Canadiens font confiance à Advil pour soulager leurs douleurs. Le nouveau Advil PLUS acétaminophène - produit par Haleon (anciennement GSK Consumer Healthcare), un chef de file du soulagement de la douleur - combine l'ibuprofène et l'acétaminophène pour combattre la douleur de deux façons. Il s'agit du premier produit mis en marché par Haleon depuis son lancement en tant qu'entreprise indépendante axée entièrement sur les soins de santé grand public.

Toutes les douleurs sont différentes, et 76 pour cent des Canadiens souffrent d'une forme ou l'autre de douleur, éprouvant en moyenne trois ou quatre types différents de douleur1. Advil PLUS acétaminophène associe deux des médicaments contre la douleur les plus populaires au Canada en un seul comprimé pratique, pour contribuer à soulager les maux de tête, les migraines, les maux de dos, les douleurs musculaires et articulaires, les douleurs menstruelles et la fièvre.

« Pendant des décennies, les Canadiens ont alterné entre l'ibuprofène et l'acétaminophène ou les ont utilisés en combinaison pour gérer leurs douleurs, conformément aux conseils des professionnels de la santé, même si cela n'a pas toujours été recommandé », déclare la Dre Nardine Nakhla, pharmacienne communautaire et chargée de cours cliniques à l'école de pharmacie de l'Université de Waterloo. « Nous disposons maintenant de plus de recherches pour appuyer l'utilisation combinée de l'ibuprofène et de l'acétaminophène, et comme Advil combine ces deux ingrédients actifs dans un seul produit, les Canadiens peuvent désormais choisir un médicament en vente libre efficace, qui contribue à gérer certaines des douleurs les plus courantes chez les adultes. »

Advil PLUS acétaminophène est une combinaison d'ibuprofène et d'acétaminophène qui offre deux mécanismes d'action distincts pour combattre la douleur de deux façons.2 L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui cible la douleur à la source et réduit la synthèse des prostaglandines qui déclenchent la douleur et l'inflammation.2,3 L'acétaminophène, un analgésique non‑AINS, exercerait son effet en inhibant la cyclo-oxygénase dans le système nerveux central et en activant les voies sérotoninergiques centrales.4,5

« Ce nouveau traitement offrira également aux cliniciens de nouvelles options thérapeutiques pour réduire la fréquence et la gravité de la douleur aiguë chez les adultes », a ajouté la Dre Nakhla. « Pour les cliniciens du pays, Advil PLUS acétaminophène est un ajout précieux à la liste de médicaments pour soulager la douleur. Il offre un soulagement efficace et durable, jusqu'à huit heures, avec des doses maximales quotidiennes plus faibles de chaque ingrédient. »

Advil PLUS acétaminophène est indiqué pour un soulagement rapide et efficace de la douleur temporaire chez les adultes de plus de 18 ans. Il est maintenant disponible en vente libre dans les pharmacies, les épiceries et les magasins de détail d'un bout à l'autre du Canada et en ligne. Pour en savoir plus sur Advil PLUS acétaminophène, consultez le site advil.ca.

Renseignements de sécurité importants au sujet d'Advil PLUS acétaminophène

Avant d'utiliser Advil PLUS acétaminophène, les consommateurs devraient lire l'étiquette d'information sur le médicament et la notice du médicament.

À propos d'Haleon

Haleon (LSE : HLN) est un chef de file mondial des produits de santé grand public, qui offre des marques auxquelles des millions de consommateurs font confiance dans le monde entier. Le groupe emploie plus de 22 000 personnes dans 170 marchés, toutes réunies par la raison d'être d'Haleon - améliorer la santé au quotidien, avec humanité. Le portefeuille de produits d'Haleon couvre cinq catégories importantes : santé bucco-dentaire, soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive et autre, et vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques bien connues - comme Advil, Sensodyne, Voltaren, NeoCitran, Otrivin, Polident et Centrum - sont fondées sur des recherches scientifiques éprouvées, l'innovation et une compréhension approfondie de l'être humain.

Pour en savoir plus, visitez le site www.haleon.com .

