TORONTO, le 24 avril 2025 /CNW/ - Canada Soccer et Haleon Canada ont annoncé un nouveau partenariat pluriannuel consacré à promouvoir la santé et le mieux-être, sur et hors du terrain. Dans le cadre de l'entente, Haleon Canada -- le fabricant de marques bien connues comme Advil, Buckley's, Centrum et Sensodyne -- agira à titre de partenaire officiel de Canada Soccer et de ses équipes nationales masculine et féminine pour promouvoir la santé des consommateurs.

Haleon Canada, qui compte plus de 25 marques, bénéficiera d'une exclusivité à titre de commanditaire dans les catégories du soulagement de la douleur, des soins bucco-dentaires, des vitamines, de la santé digestive et des affections respiratoires, dont la toux et le rhume. Le partenariat, négocié par Canadian Soccer Business, fera la promotion de l'inclusion en favorisant l'éducation en matière de santé, l'accès et la pratique du sport.

« Le soccer est l'un des sports les plus accessibles et ayant la croissance la plus rapide au pays, car il peut être pratiqué par tout le monde, n'importe où, affirme Syed Zeeshan Shams, directeur du marketing pour Haleon Canada. L'autogestion de la santé et la prévention sont la meilleure défense, et les produits de Haleon peuvent aider les Canadiens, y compris des athlètes de tous niveaux, à rester en santé et à continuer de performer. »

Le partenariat sera lancé à l'occasion de la publication de l'horaire 2025 des matchs internationaux des équipes nationales de Canada Soccer et culminera lors de la participation du Canada à la Coupe du monde de la FIFA 2026 en sol canadien et lors de la très attendue Coupe du monde féminine de la FIFA 2027. Haleon donnera vie au partenariat au moyen d'activations marketing en ligne, dans les stades et chez les détaillants, afin de créer des moments inoubliables pour les adeptes du soccer, partout au Canada.

« L'enthousiasme et l'énergie qui se dégagent en faveur du soccer continuent de croître parmi les Canadiens, affirme Dominic Martin, directeur du marketing, Canada Soccer. Nous sommes fiers de présenter cette collaboration qui met l'accent sur les valeurs communes de Haleon et Canada Soccer pour favoriser une culture proactive de gestion de la santé et d'atteinte de la performance optimale, sur et hors du terrain. »

Il s'agit du premier parrainage national complet de Haleon Canada, couvrant l'ensemble de son portefeuille de marques.

« Haleon et Canada Soccer ont des vues très concordantes dans leur approche envers la santé et le mieux-être; il est donc tout à fait approprié qu'ils s'associent à présent pour promouvoir des principes si essentiels, explique Glen Johnson, vice-président exécutif, Canadian Soccer Business. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir notre soutien pour maximiser cette relation au bénéfice des adeptes du soccer, sur et hors du terrain, dans les années à venir. »

À propos de Haleon

Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un chef de file mondial en santé des consommateurs dont la mission est de créer de meilleures conditions de santé au quotidien pour l'humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre cinq principales catégories : soins bucco-dentaires, soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive et mieux-être. Les marques de Haleon Canada s'appuient sur la science éprouvée, l'innovation et une profonde connaissance de l'humain et comprennent notamment : Advil, Buckley's, Centrum, Emergen-C, Flonase, NeoCitran, Nexium, Polident, Robitussin, Sensodyne, TUMS, Voltaren et bien d'autres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Haleon et ses marques, consultez www.haleon.com.

À propos de Canada Soccer

Canada Soccer, en association avec ses membres et ses partenaires, assure le leadership pour l'atteinte de l'excellence en soccer, à l'échelle nationale et internationale. Canada Soccer s'efforce non seulement de mener le Canada à la victoire, mais encourage également les Canadiens à entretenir une passion pour le soccer qui durera toute la vie. Pour obtenir d'autres détails sur Canada Soccer, consultez le site Web officiel à www.canadasoccer.com.

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente un ensemble d'actifs nationaux de premier ordre qui sont essentiels à la pratique du soccer au Canada. On y trouve notamment les mandats de représentation pour tous les partenariats corporatifs et l'ensemble des droits médiatiques (diffusion et distribution) relatifs aux actifs de

base de Canada Soccer, dont l'équipe nationale masculine et féminine et le Championnat canadien TELUS, ainsi que les droits associés à la Première ligue canadienne (PLC) et la Ligue1 Canada.

Relations avec les médias: Paulo Senra, chef des communications, Canada Soccer, [email protected] / 416.882.7919; Demandes de renseignements des médias, Haleon Canada, [email protected]; Laura Armstrong, directrice principale, Communications, Canadian Soccer Business, [email protected]