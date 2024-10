MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Haleon, chef de file mondial dans le domaine de la santé des consommateurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christine Jakovcic au poste de directrice générale de Haleon Canada. Cette nomination fait suite à la démission de Rupa Bahri, qui souhaite se consacrer à d'autres intérêts après une brillante carrière de treize ans au sein de la société. Au cours des six dernières années, les qualités de chef de Rupa ont été essentielles à l'essor de l'entreprise canadienne, à l'atteinte d'une croissance exceptionnelle et à la promotion d'une culture d'entreprise inclusive et engagée.

Afin d'assurer une transition sans heurts, Rupa demeurera au service de l'entreprise pendant les prochains mois pour soutenir l'équipe canadienne et sa successeure.

Christine Jakovcic rejoindra Haleon en tant que nouvelle directrice générale pour le Canada le 1er octobre 2024. Elle quitte Kellanova, où elle occupait le poste de vice-présidente, Marques mondiales de collations. Christine possède une expérience solide dans l'élaboration de stratégies ainsi que dans la gestion des profits et des pertes, et pour ce qui est de stimuler la croissance, elle a fait ses preuves lorsqu'elle travaillait à Procter & Gamble, à Molson Coors, à Kellogg et à Kellanova. En tant que Canadienne, sa compréhension approfondie du marché local et des besoins des consommateurs sera cruciale à la réalisation des objectifs stratégiques de Haleon au Canada.

« Christine nous fera profiter de sa vaste expérience et de sa passion pour la santé et le bien-être, des éléments déterminants pour aider le Canada à exécuter notre vision commune », dit Lisa Paley, présidente, Amérique du Nord. « J'ai tout à fait confiance en ses aptitudes, et je suis impatiente de voir comment ses idées et son savoir-faire uniques favoriseront notre croissance et notre succès continus. Je tiens également à profiter de l'occasion pour remercier Rupa de son importante contribution à l'entreprise, de son leadership et de son dévouement. »

« Je suis ravie de faire partie de Haleon et de contribuer au succès d'une société à la fine pointe de la santé des consommateurs », affirme Christine Jakovcic. « J'ai hâte d'échanger avec les membres de notre équipe talentueuse, de comprendre les besoins de nos consommateurs et de bâtir sur les bases solides jetées par ma prédécesseuse. Ensemble, je suis convaincue que nous pourrons poursuivre notre croissance et avoir un effet positif sur le marché canadien. »

Le portefeuille de produits Haleon comporte cinq grandes catégories, soit la santé buccodentaire, le soulagement de la douleur, la santé respiratoire, la santé digestive et autre, ainsi que les vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques de longue date, comme Advil, Sensodyne, Voltaren, NeoCitran, Polident et Centrum, sont le résultat d'une science de confiance, de l'innovation et d'une connaissance approfondie de l'humain.

