Avant la saison du rhume et de la grippe, ce don permet de mettre des médicaments essentiels entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin.

MISSISSAUGA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Haleon (Canada), chef de file mondial dans le domaine de la santé des consommateurs, a annoncé aujourd'hui qu'il faisait don de 280 000 bouteilles d'Advil pour enfants à deux organisations à but non lucratif basées au Canada. Ce don soutient la mission de Haleon et aide à s'assurer qu'aucun enfant ne souffre de fièvre ou de douleur non traitée.

« Haleon Canada est toujours à la recherche de nouvelles façons d'améliorer la santé au quotidien, adoptant une approche humaine », a déclaré Sarey Wulf, chef des affaires générales chez Haleon Canada. « Avec l'arrivée de la saison du rhume et de la grippe, nous avons trouvé une occasion d'allouer une partie de notre approvisionnement d'Advil pour enfants en tant que don, aidant ainsi les personnes et les régions qui en ont le plus besoin. »

Le don d'Advil pour enfants par Haleon, totalisant près de 2 millions de dollars canadiens, sera distribué tant au niveau national qu'international grâce à ses partenariats avec Partenaires internationaux pour la santé Canada (HPIC) et GlobalMedic. Cette collaboration vise à garantir l'accès des enfants vulnérables à des soins de santé essentiels, soulignant ainsi l'engagement de Haleon à soutenir les initiatives de santé locales et mondiales. Les dons ont pour but de réduire les disparités en matière de santé et à améliorer le bien-être des enfants dans diverses communautés.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Haleon pour sa généreuse donation d'Advil pour enfants, » a déclaré Rahul Singh, directeur exécutif de GlobalMedic. « Ce partenariat améliorera notre capacité à fournir un soutien essentiel en matière de santé aux enfants vulnérables, tant près de chez nous qu'à l'étranger. »

« Ensemble, nous contribuons à faire une différence concrète dans la vie de nombreuses familles, » a déclaré Lois Brown, président de HPIC. « Grâce à cette donation d'Advil pour enfants, nous nous assurons que les enfants, où qu'ils soient, aient accès aux médicaments nécessaires pour rester en bonne santé et s'épanouir. »

Haleon s'efforce de rendre les soins de santé plus inclusifs, accessibles et durables. Malgré les avancées en médecine, en données et en technologie, cela reste inaccessible pour trop de personnes. En collaboration avec des partenaires communautaires, Haleon continue d'innover pour améliorer la santé quotidienne des sections de la société qui sont négligées.

À propos de Haleon

Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un chef de file mondial dans le domaine de la santé des consommateurs dont le but est d'offrir une meilleure santé quotidienne avec humanité. Le portefeuille de produits Haleon comporte cinq grandes catégories, soit la santé buccodentaire, le soulagement de la douleur, la santé respiratoire, la santé digestive et autre, ainsi que les vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques de longue date, comme Advil, Sensodyne, Voltaren, NeoCitran, Polident et Centrum, sont le résultat d'une science de confiance, de l'innovation et d'une connaissance approfondie de l'humain.

À propos de GlobalMedic

GlobalMedic est un organisme de bienfaisance canadien enregistré dont le mandat est de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par la pauvreté, les catastrophes et/ou les conflits, tant au niveau national qu'international. Basé à Toronto et fondé par Rahul Singh, la ligne direcrtice de GlobalMedic est de fournir l'aide appropriée aux personnes concernées au moment opportun, propulsant ainsi sa mission de maximiser l'impact de l'aide avec une efficacité opérationnelle remarquable.

Le portefeuille de GlobalMedic comprend six programmes d'urgence principaux : Eau, Nourriture, RescUAV, Inondation, Médical et Abri. GlobalMedic offre du soutien aux communautés, tant nationales qu'internationales, grâce à ses six programmes d'urgence principaux.

À propos de HPIC

Partenaires internationaux pour la santé Canada (HPIC) est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à accroître l'accès aux médicaments et à améliorer la santé de millions de personnes vivant dans des communautés vulnérables à travers le monde. HPIC travaille avec des centaines de partenaires des industries pharmaceutique et de la santé, de généreux donateurs et des Canadiens ordinaires pour fournir du soutien, des fournitures et des médicaments à environ 1 million de personnes chaque année. Nous équipons des équipes de mission médicale, stockons des cliniques et des hôpitaux dans les communautés pauvres, mobilisons des secours médicaux lors d'urgences mondiales et aidons à renforcer les capacités de soins de santé locales.

Leur mission est unique : HPIC est le seul organisme de bienfaisance autorisé par Santé Canada à gérer les dons de médicaments.

