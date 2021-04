Ce parc, d'une superficie de 2 millions de pieds carrés, est situé au nord du site aéroportuaire de YUL et représente un lieu unique pour l'observation des oiseaux et de la faune. Il s'agit d'un milieu à valeur écologique élevé, qu'ADM s'est engagée à protéger et à mettre en valeur au bénéfice de la communauté.