MONTRÉAL, le 6 avril 2025 /CNW/ - Beaucoup de joie, de grands sourires et des rires qui ont fusé de toute part, voilà comment s'est déroulée cette 11e édition de l'activité Enfants en première, organisée à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau par ADM Aéroports de Montréal, en collaboration avec Air Transat. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles de se familiariser avec le processus aéroportuaire et l'expérience à bord d'un avion avec leur famille de façon à réduire leurs appréhensions à l'égard d'un voyage.

Enfants en première YUL 2025 (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

Cette année, ce sont près de 200 personnes qui ont pu parcourir le circuit typique dans un aéroport, de l'arrivée, au point de fouille, à l'embarquement et à l'annonce des mesures de sécurité à bord de l'avion.

« Nous sommes très heureux d'avoir accueilli pour une onzième année Enfants en première, une initiative qui fait une réelle différence dans la vie des participantes et des participants, et qui est particulièrement chère à ADM. Notre organisation poursuit en effet son engagement à offrir une expérience agréable, sécuritaire et adaptée afin de permettre au plus grand nombre d'usagers possible d'accéder à nos installations de manière équitable et sans obstacle, quelles que soient leurs capacités. Ce matin, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu vivre une expérience unique qui leur aura permis de nourrir l'espoir d'un jour pouvoir prendre l'avion en famille. Merci aussi à tous les bénévoles et à nos partenaires qui ont fait de cette journée un franc succès », a indiqué Martin Massé, vice-président, Affaires publiques, communication et durabilité chez ADM.

« C'est un privilège pour Transat de soutenir l'initiative Enfants en première depuis ses débuts. L'accessibilité requiert la collaboration de plusieurs équipes et cette journée est une belle démonstration de l'intégration de nos services d'accompagnement pour les passagères et passagers avec besoins particuliers. C'est un grand bonheur à chaque année de pouvoir offrir aux familles cette opportunité de découvrir et de pratiquer le parcours voyage. Merci à nos collègues du personnel navigant et des services au sol qui se portent volontaires année après année. Enfants en première est devenue une importante tradition annuelle qui nous tient toutes et tous à cœur », a mentionné Andréan Gagné, directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise chez Transat.

En plus de pouvoir compter sur Air Transat, qui s'implique depuis la toute première édition en fournissant un aéronef et du personnel, plusieurs autres partenaires veillent au bon déroulement de l'activité : Autisme Montréal, l'organisme À Pas de Géant, Transports Canada, l'ASFC, l'ACSTA, GardaWorld, la Sûreté du Québec, HMSHost et l'hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal.

Cette initiative s'inspire d'un programme similaire, Wings for Autism, créé en 2011 par le Charles River Center en collaboration avec le Massachusetts Port Authority (aéroport international Boston-Logan). ADM avait été la première autorité aéroportuaire au Canada à mettre en place un tel programme à YUL en 2013.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement et des communautés. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]; Transat, Alex-Anne Carrier, Affaires publiques et communications, 514 692-5714, [email protected]