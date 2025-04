MONTRÉAL, le 11 avril 2025 /CNW/ - Encore cette année, ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer que YUL Aéroport international Montréal-Trudeau s'est démarqué lors des « World Airport Awards » 2025 de Skytrax. Après avoir décroché les honneurs en 2021 et en 2023, les employés de la communauté aéroportuaire ont obtenu une fois de plus le premier prix dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord. De plus, YUL s'est également classé en tête dans la catégorie « World's Cleanest Airport » (aéroport le plus propre) en Amérique du Nord, titre que l'aéroport avait aussi raflé en 2021.

« Alors que l'année 2024 aura été marquée par un record d'achalandage avec 22,4 millions de passagers qui ont été accueillis à YUL, je suis très fier de savoir que l'excellent travail des employés de notre communauté aéroportuaire a été reconnu à travers ces deux prix. Nous avons en effet la chance de pouvoir compter sur une communauté dévouée qui permet à YUL de se démarquer depuis plusieurs années pour la qualité de son accueil et sa volonté à mettre l'expérience des usagers au cœur de ses préoccupations. C'est pourquoi je souhaite remercier chaleureusement l'ensemble des 13 000 employés qui, jour après jour, mettent tout en œuvre pour entretenir nos installations, guider et servir les voyageurs d'ici et d'ailleurs. Leur dévouement et leur sourire permettent à notre aéroport international et à notre métropole de rayonner et d'atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

Selon Skytrax, ce prix reflète la haute estime que les passagers ont pour les équipes de service à la clientèle de YUL, qui sont reconnues pour leur professionnalisme, leur courtoisie et leur approche globale aussi bien dans l'aérogare qu'à travers des services d'assistance numérique de plus en plus étendus.

« L'aéroport international Montréal-Trudeau continue de gagner le respect des voyageurs de la région pour ses normes de service. Ce résultat reflète les efforts constants du personnel pour créer un environnement accueillant et efficace qui laisse une impression positive durable », a indiqué Edward Plaisted, directeur général de Skytrax.

YUL se maintient également dans le top 10 de la catégorie globale « Best Airports » (meilleurs aéroports) en Amérique du Nord depuis plusieurs années. Précisons qu'un seul autre aéroport canadien est représenté dans cette catégorie. Enfin, dans le classement des 100 meilleurs aéroports à l'échelle internationale, YUL se hisse au 51e rang, selon les votes des voyageurs du monde entier.

Les « World Airport Awards » de Skytrax sont considérés comme une référence de qualité au sein de l'industrie aéroportuaire mondiale. Ils sont décernés dans le cadre de la plus grande enquête annuelle mondiale de satisfaction des clients des aéroports, effectuée auprès de plus de 565 aéroports et de millions de voyageurs dans le monde. L'enquête évalue l'expérience des usagers dans tous les domaines de première ligne des services et installations aéroportuaires, depuis l'enregistrement, les arrivées, l'offre commerciale, la sécurité, jusqu'au départ à la porte d'embarquement. La période de sondage s'est étendue entre août 2024 et février 2025. L'enquête et les prix sont décernés indépendamment de tout contrôle ou contribution de la part des aéroports.

Skytrax est également reconnu pour son programme « World Airport Star Rating », qui évalue les aéroports du monde entier en fonction d'un audit réalisé par des enquêteurs et d'un comité d'experts indépendants. YUL est certifié 4 étoiles depuis 2019, lui permettant de rejoindre les rangs d'autres grands aéroports dans le monde. Cette prestigieuse reconnaissance internationale a été renouvelée à la fin 2024.

