MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal annonce aujourd'hui qu'à la suite d'un rigoureux appel d'offres, elle a décidé d'octroyer un contrat de commercialisation à l'entreprise Taxelco pour la prise en charge des activités liées à l'exploitation du service de taxis à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau. Taxelco débutera ses opérations à l'aéroport à compter du 1er mai 2025.

Alors que d'importants travaux débuteront prochainement sur le site de YUL afin notamment de reconfigurer le réseau routier du site aéroportuaire pour ainsi bâtir l'avenir de l'aéroport, ADM modifie la gestion du bassin de taxis à YUL, passant d'un système de tirage pour 400 licences d'exploitation à des chauffeurs indépendants à l'octroi d'un contrat à opérateur unique. Cette nouvelle façon de faire permettra d'optimiser les opérations, tout en assurant un meilleur contrôle de la qualité et de l'offre de service aux usagers. Un processus d'appel d'offres a été lancé afin d'évaluer les propositions sur le marché et les entreprises de taxi de la grande région de Montréal ont été invitées à y participer. Afin d'assurer le traitement équitable des soumissionnaires, un commissaire à l'éthique a également été engagé par ADM, et ce, dès le début du processus.

Après l'analyse des propositions déposées en fonction d'une grille d'évaluation précise et supervisée par un comité d'évaluation neutre, regroupant des professionnels et des gestionnaires des différentes directions d'ADM, le choix a été fait de retenir les services de Taxelco. L'entreprise s'est en effet particulièrement démarquée, notamment au niveau de son expertise et des services innovants et sécuritaires proposés. Plus précisément, Taxelco sera responsable de fournir un minimum de 400 véhicules enregistrés, incluant des voitures zéro émission, ainsi que le personnel de gestion et les chauffeurs en quantité suffisante en fonction des besoins des usagers au départ de YUL, tout en assurant un haut standard de service à la clientèle. Elle aura également comme obligation d'améliorer le mode de fonctionnement de prise en charge, avec notamment le déploiement d'une solution technologique pour un bassin d'attente virtuel, ce qui permettra une amélioration nette de la fluidité du processus actuel et évitera de patienter dans les périodes plus creuses. Ces solutions sont nécessaires dans le contexte des importants travaux qui s'échelonneront jusqu'en 2028 et au-delà.

Un plan de mise en service sera déployé prochainement afin de veiller à une transition efficace des nouvelles équipes pour les passagers et les partenaires de la communauté aéroportuaire d'ADM. En terminant, rappelons que ce mode de fonctionnement novateur a fait ses preuves dans de nombreux aéroports internationaux et qu'il comporte de grands bénéfices, notamment le suivi en temps réel de la gestion des opérations taxis, un service plus rapide pour les usagers en plus de donner la possibilité aux chauffeurs de faire d'autres courses et de conserver leur priorité dans la ligne lors de périodes creuses.

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

