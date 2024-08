OTTAWA, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - Cet été, les membres du public pourront profiter d'une série d'événements inoubliables à Rideau Hall. De la très prisée relève des sentinelles aux concerts classiques dans le bosquet royal, en passant par la lecture et les activités axées sur l'art autochtone, nous proposons de nombreux événements gratuits qui sauront divertir et stimuler les visiteurs de tous âges.

Au milieu d'un magnifique domaine situé à quelques minutes seulement des centres-villes d'Ottawa et de Gatineau, Rideau Hall est l'un des sites historiques nationaux les plus emblématiques du Canada.

Événements spéciaux

Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves

Jusqu'au 30 septembre, près du Centre d'accueil des visiteurs, sur le domaine de Rideau Hall

Sous le signe de la réconciliation, Rideau Hall accueille un jardin de cœurs pour rendre hommage aux enfants victimes du régime des pensionnats. Les visiteurs sont encouragés à ajouter des cœurs au jardin pour symboliser notre responsabilité collective à l'égard de la réconciliation. Présenté en collaboration avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, le jardin de cœurs est accessible jusqu'à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, célébrée le 30 septembre.

En savoir plus sur le jardin de cœurs à Rideau Hall

L'heure du conte à Rideau Hall

Tous les jeudis et vendredis jusqu'au 9 août, de 13 h à 15 h, sous la tente de lecture

Les jeunes visiteurs de Rideau Hall peuvent lire des livres et participer à des activités d'alphabétisation amusantes sous une tente de lecture animée par des bénévoles de Littératie Ensemble.

En savoir plus sur l'heure du conte

En savoir plus sur Littératie Ensemble

Série de concerts du Festival de chambre d'Ottawa

Les 3 et 4 août (à différentes heures) dans le bosquet royal

Rideau Hall a l'honneur d'accueillir une série de concerts gratuits dans le cadre du Festival de chambre d'Ottawa, qui célèbre son 30e anniversaire. Ces concerts, qui auront lieu pendant la fin de semaine de la journée portes ouvertes du mois d'août, permettront aux visiteurs de découvrir des musiciens accomplis dans un cadre enchanteur. Les visiteurs sont invités à apporter des couvertures de pique-nique, car le nombre de places assises est limité.

En savoir plus sur les concerts du Festival de chambre d'Ottawa à Rideau Hall

Portes ouvertes à Rideau Hall

Toutes les longues fins de semaine de l'été - du 3 au 5 août et du 31 août au 2 septembre, de 10 h à 16 h

Toutes les longues fins de semaine de l'été, les visiteurs pourront découvrir la résidence officielle du gouverneur général de façon inusitée. Pendant les journées portes ouvertes, les visiteurs pourront explorer les salles de cérémonie à leur rythme ainsi que découvrir les serres et les jardins, qui ne sont pas ouverts au public lors des visites habituelles. Des guides-interprètes seront sur place pour répondre à toutes les questions sur l'histoire et le rôle du gouverneur général du Canada.

En savoir plus sur les journées portes ouvertes 2024 à Rideau Hall

Activités permanentes

Relève des sentinelles

Toutes les fins de semaine, jusqu'au 5 août - chaque heure, de 10 h à 17 h

Les samedis, dimanches et lundis fériés (fête du Canada et Congé civique), la Garde de cérémonie effectuera la relève des sentinelles. Au cours de cette cérémonie, quatre sentinelles conduites par un cornemuseur et deux escortes se rendent à leurs postes situés à l'entrée Sussex et devant la résidence. Elles portent des tuniques écarlates et des bonnets en peau d'ours noir, et montent la garde pendant une heure.

En savoir plus sur la relève des sentinelles

Visites guidées de Rideau Hall

Tous les jours pendant l'été

Pendant les visites, les visiteurs peuvent découvrir les salles de cérémonie, y compris la très populaire salle de la tente, où ont lieu les cérémonies de remise de distinctions aux Canadiens et les réceptions offertes aux dignitaires. Les visiteurs découvriront également les œuvres d'art exposées à Rideau Hall, dont une impressionnante collection d'œuvres d'art autochtones provenant de toutes les régions du Canada. Une nouvelle installation du tableau Honouring My Spirit Helpers de l'artiste métisse Christi Belcourt illustre l'interconnexion de l'eau, de la terre et de l'esprit. Les visites guidées sont gratuites et offertes tous les jours, y compris les jours fériés.

En savoir plus sur les visites guidées à Rideau Hall

Pour en savoir plus sur le travail de la gouverneure générale

En savoir plus sur des œuvres d'art autochtone à Rideau Hall

Visites du domaine

Toute l'année : ouvert de 8 h jusqu'à une heure avant le coucher du soleil

Les visiteurs peuvent se promener à leur rythme dans le domaine de Rideau Hall et explorer les sentiers entourés de parterres de fleurs et de jardins qui composent cette oasis urbaine. Suivez les sentiers du domaine et découvrez les panneaux d'interprétation qui présentent des œuvres d'art et des objets culturels, ainsi que les plus de 150 arbres plantés par des dignitaires. Apportez un pique-nique et profitez de la structure de jeux avec vos enfants.

En savoir plus sur le domaine

En savoir plus sur les arbres commémoratifs plantés à Rideau Hall

Planifiez votre visite

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les visites guidées de Rideau Hall, vous pouvez composer le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais); écrire à [email protected] ; ou consulter notre site Web à www.gg.ca/RideauHall. Il est recommandé que les personnes à mobilité réduite communiquent avec le bureau des réservations à l'avance pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Rideau Hall est un lieu de travail. Il est donc possible que l'horaire des activités soit modifié sans préavis en raison de la tenue d'événements officiels.

