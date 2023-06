OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Cet été, les membres du public sont invités à découvrir Rideau Hall, un lieu historique national situé dans une oasis urbaine idyllique à quelques minutes seulement des centres-villes d'Ottawa et de Gatineau. De la relève des sentinelles aux visites guidées de la résidence, toutes les activités et manifestations spéciales sont gratuites et offrent une expérience ludique à toute la famille.

L'installation #EspoirEtGuérisonCanada de Tracey-Mae Chambers

Du 21 juin à la mi-octobre, sur le domaine de Rideau Hall

Le 21 juin, l'artiste métisse Tracey-Mae Chambers installera une œuvre d'art thématique sur la porte cochère de l'entrée de la Reine à Rideau Hall, dans le cadre de son initiative #EspoirEtGuérisonCanada. Le public est invité à assister au déroulement de l'installation. L'œuvre sera exposée jusqu'à la mi-octobre. Créée à partir de fils de laine, de soie et de coton rouges, cette installation se veut un geste de réconciliation, ce qui est une priorité pour Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada.

En savoir plus sur l'initiative #EspoirEtGuérisonCanada (en anglais seulement)

Inspection annuelle de la Garde de cérémonie

Le 23 juin à 10 h, dans l'avant-cour de Rideau Hall (selon les conditions météorologiques)

Le public est invité à se joindre à la gouverneure générale et commandante en chef pour assister à une démonstration pleine d'apparat, de précision et de couleurs à l'occasion de l'inspection annuelle de la Garde de cérémonie. L'événement comprendra un défilé militaire, une inspection de la Garde et de la Musique ainsi qu'un salut vice-royal à Son Excellence. La Garde effectuera également la relève des sentinelles tout au long de l'été sur le domaine de Rideau Hall.

Relève des sentinelles

Du 28 juin au 25 août - Tous les jours, chaque heure, de 10 h à 17 h

Au cours de cette cérémonie, quatre sentinelles conduites par un cornemuseur et deux escortes se rendent à leurs postes situés à l'entrée Sussex et devant la résidence. Elles portent des tuniques écarlates et des bonnets en peau d'ours noir, et montent la garde pendant une heure. En outre, cette année, chaque samedi à 10 h 30, la Garde de cérémonie organisera une cérémonie de relève de la garde plus importante, avec un clairon, un cornemuseur et 30 sentinelles.

En savoir plus sur la Garde de cérémonie et la relève des sentinelles

L'heure du conte à Rideau Hall

Le 2 septembre, de 13 h à 15 h

Cette activité familiale extérieure est organisée en collaboration avec Littératie Ensemble, un organisme canadien de soutien à l'alphabétisation. Des bénévoles accueilleront les visiteurs sous la tente de lecture pour leur faire découvrir des livres et les inviteront à participer à des activités d'alphabétisation amusantes.

En savoir plus sur Littératie Ensemble

Portes ouvertes à Rideau Hall

Toutes les longues fins de semaine de l'été - du 1er au 3 juillet, du 5 au 7 août et du 2 au 4 septembre, de 10 h à 16 h

Pendant ces fins de semaine, les visiteurs pourront explorer à leur rythme les salles de cérémonie de Rideau Hall et découvrir les serres et les jardins, qui ne sont pas ouverts au public pendant les visites normales. Des guides-interprètes seront sur place pour répondre à toutes les questions sur l'histoire et le rôle du gouverneur général du Canada.

Centre d'accueil des visiteurs

Tous les jours jusqu'au 4 septembre, de 10 h à 16 h

Les visiteurs sont invités à commencer leur visite par le Centre d'accueil pour en savoir plus sur le rôle et les responsabilités du gouverneur général et sur l'histoire de Rideau Hall.

En savoir plus sur le Centre d'accueil des visiteurs

Visites guidées de Rideau Hall

Tous les jours - Voir l'horaire en ligne

Les visites permettent de parcourir les salles de cérémonie, où l'on honore des personnalités canadiennes et où l'on accueille des dignitaires. Elles sont gratuites et offertes tous les jours, y compris les jours fériés.

Réservez une visite guidée

Point de rencontre de Jean Paul Riopelle

Lors de la visite guidée, les visiteurs peuvent admirer Point de rencontre, de Jean Paul Riopelle, l'un des peintres canadiens les plus célèbres à l'échelle internationale. Cette année marque le 100e anniversaire de naissance de Riopelle, une occasion qui est largement célébrée à travers le Canada en 2023. Cette impressionnante œuvre d'art est prêtée par le Centre national des arts plastiques de Paris jusqu'en 2024.

En savoir plus sur Point de rencontre

Visites du domaine

Toute l'année - Ouvert de 8 h jusqu'à une heure avant le coucher du soleil

Les visiteurs peuvent se promener à leur rythme dans le domaine de Rideau Hall et explorer les sentiers entourés de parterres de fleurs et de jardins dans cette oasis urbaine. Il est possible d'apporter un pique-nique et profiter de la structure de jeux avec les enfants.

En savoir plus sur le domaine

Planifier une visite

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les visites guidées de Rideau Hall, il faut composer le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais); écrire à [email protected] ; ou consulter le site Web à www.gg.ca/RideauHall.

Il est recommendé aux personnes à mobilité réduite de communiquer avec le bureau des réservations à l'avance pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Puisque Rideau Hall est un lieu de travail, il est possible que l'horaire de toutes les activités soit modifié sans préavis pour la tenue d'événements officiels.

