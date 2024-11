VANCOUVER, BC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Qui, au sein de votre organisme médiatique, doit recevoir nos invitations à accéder aux actualités et aux événements? Nous avons besoin des coordonnées essentielles de cette personne (ou de ces personnes) pour faire en sorte qu'elle reçoive nos dernières nouvelles, mises à jour et invitations à des événements clés avant et pendant les Jeux.

Nous avons besoin de ces renseignements dans les 72 prochaines heures (avant la fin de la journée du vendredi 8 novembre), car nous enverrons par courriel des que la semaine prochaine des invitations que vous souhaiterez recevoir.

C'est simple et rapide. Inscrivez les coordonnées en remplissant le formulaire ci-dessous ou en communiquant avec notre personne-ressource pour les médias mentionnée ci-dessous. Ne supposez pas que nous avons déjà vos coordonnées les plus récentes.

Lien pour mettre à jour vos coordonnées :

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ont besoins des coordonnées des médias

Si vous préférez communiquer par courriel avec notre personne-ressource pour les médias (mentionnée ci-dessous), veuillez confirmer les détails suivants :

Nom complet

Poste/rôle

Agence médiatique

Adresse de courriel

Numéro de téléphone

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 concurrentes et concurrents en provenance de jusqu'à 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés. Consulter Centre des médias | Invictus Games 2025 (en anglais) pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

SOURCE Vancouver Whistler Games Corporation

Personne-ressource : Olivia Frankel, [email protected]